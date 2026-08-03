LIG D&A, 日 보안기업과 손잡고 우주·무인체계 사이버보안 강화

드론·저궤도 위성 등 미래 무기체계 공동 보안기술 개발

공격자 관점 보안 기술 접목…글로벌 무인체계 보안시장 공략

사진1 (6) 0 LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)는 지난달 22일 일본 도쿄 시부야 GMO 인터넷 그룹 본사에서 이에라에(IERAE)와 '사이버보안 분야 업무제휴 양해각서(MOU)'를 체결했다고 3일 밝혔다. 사진은 이승영 LIG D&A 기술혁신본부장(왼쪽)과 히코히로 린 IERAE 최고해외사업총괄(오른쪽)이 업무협약 후 기념사진을 찍는 모습. /LIG D&A 제공

LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)가 일본 사이버보안 전문기업 'GMO CYBER SECURITY by IERAE(IERAE)'와 협력 우주와 무인체계 분야의 사이버보안 역량 강화에 나선다. 드론과 피지컬 AI 기반 무인체계는 물론 저궤도 위성까지 적용 범위를 넓혀 미래 전장 환경에 대응할 보안 기술 확보에 속도를 낸다는 전략이다.LIG D&A는 3일 IERAE와 사이버보안 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 협약은 지난달 22일 일본 도쿄 시부야에 있는 GMO 인터넷그룹 본사에서 진행됐으며, 이승영 LIG D&A 기술혁신본부장과 히코히로 린 IERAE 최고해외사업총괄(CGO) 등 양사 관계자가 참석했다.IERAE는 일본 최대 규모의 화이트해커 조직을 기반으로 한 사이버보안 전문기업이다. 세계 최대 보안 컨퍼런스인 DEF CON의 우주 보안 프로그램인 'Aerospace Village'에 아시아 기업 최초로 참가했으며, 일본 우주 사이버보안 협의체인 'Japan Space ISAC'에 보안기업 최초로 가입했다. 또한 DEF CON Cloud Village CTF에서 3년 연속 세계 1위를 기록하는 등 우주 사이버보안 분야에서 기술력을 인정받고 있다.양사는 이번 협약을 계기로 드론과 피지컬 AI 기반 무인체계, 저궤도(LEO) 위성, 위성통신 등 차세대 무기체계를 대상으로 사이버보안 평가와 취약점 진단, 기술 검증 등 다양한 분야에서 협력을 확대할 계획이다. 미래 전장 환경에 적합한 보안 기술과 표준을 공동으로 개발하는 방안도 추진한다.LIG D&A는 무기체계 개발 경험과 IERAE의 공격자 관점 보안 기술을 결합해 국방과 우주 분야 사이버보안 경쟁력을 높인다는 구상이다.이승영 LIG D&A 기술혁신본부장은 "육·해·공을 넘어 우주로 피지컬 AI 무인체계가 확장될수록 사이버 보안은 선택이 아닌 생존의 핵심이 된다"며 "LIG D&A의 50년 무기체계 개발 노하우와 IERAE의 세계적인 공격자 관점 보안 전문성이 결합해 무인체계 보안의 새로운 글로벌 표준을 함께 만들어나가겠다"고 밝혔다.히코히로 린 IERAE 최고해외사업총괄(CGO)는 "양사의 독보적인 기술과 경험을 집약해 연구개발 속도를 높이겠다"며 "드론·무인이동체·우주 등 차세대 핵심 영역에 연구 성과를 적용해 높은 신뢰를 바탕으로 한 사회적 기여와 양사의 미래 사업 기회 창출을 동시에 달성하겠다"라고 말했다.