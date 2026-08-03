부동산·증시에 뿔났다… 李지지율 45.9% ‘취임후 최저’

미국ㆍ남미ㆍ독일 순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 3일 성남 서울공항에서 더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표, 강훈식 비서실장을 비롯한 환영 인사들과 인사하고 있다. /연합