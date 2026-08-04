7월 소비자물가 2.8% 상승…석 달 만에 2%대로

국제유가 하락·석유 최고가격제 영향

근원물가 2.6% 올라 2년 7개월 만에 최고

명동거리.. 0 명동거리 / 송의주 기자

지난달 소비자물가 상승률이 석 달 만에 다시 2%대로 내려왔다. 국제유가 하락과 정부의 석유 최고가격제 효과로 중동전쟁 이후 급등했던 석유류 가격 상승세가 둔화한 영향이다. 다만 근원물가는 2년 7개월 만에 가장 큰 폭으로 오르며 기조적인 물가 압력은 여전히 이어지는 모습이다.국가데이터처가 4일 발표한 '7월 소비자물가 동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.77(2020=100)로 전년 동월 대비 2.8% 상승했다.소비자물가 상승률은 3월 2.2%, 4월 2.6%를 기록한 뒤 중동전쟁 여파로 5월 3.1%, 6월 3.2%까지 높아졌지만, 7월 들어 다시 2%대로 내려왔다.가장 큰 요인은 석유류 가격 상승세 둔화다. 국제유가가 안정세를 보인 데다 정부가 석유 최고가격제를 유지하면서 석유류 가격 상승률은 6월 24.7%에서 7월 15.5%로 크게 낮아졌다. 물가 상승 기여도 역시 0.93%포인트(p)에서 0.60%p로 축소됐다.품목별로는 경유 가격 상승률이 33.7%에서 21.5%로, 휘발유는 23.1%에서 12.6%로 각각 둔화했다.재정경제부는 석유 최고가격제가 7월 소비자물가 상승률을 약 0.3%p 낮추는 효과를 냈다고 분석했다. 최고가격제가 없었다면 지난달 물가 상승률은 3.1% 수준에 달했을 것이라는 분석이다.체감물가를 보여주는 생활물가지수는 1년 전보다 2.5% 상승했다. 반면 채소와 과일 등 계절적 요인의 영향을 크게 받는 신선식품지수는 2.3% 하락하며 안정세를 보였다.다만 근원물가 상승세는 오히려 확대됐다. 경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가인 식료품 및 에너지 제외 지수는 지난해 같은 달보다 2.6% 올라 2023년 12월(2.8%) 이후 2년 7개월 만에 가장 높은 상승률을 기록했다.