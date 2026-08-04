KT, 연세의료원과 의료 AI 활성화 협력

[KT사진 1] KT 연세의료원 협력 0 김봉균 KT Enterprise부문장(부사장·왼쪽)과 금기창 연세의료원장(오른쪽)이 기념 사진을 촬영하는 모습./ KT

KT가 의료 데이터 고도화를 위해 연세의료원과 손잡는다. 인공지능(AI) 활용 기반을 강화하고, 의료 AI 혁신과 미래 경쟁력 확보에 나선다는 방침이다.4일 KT와 연세의료원은 전날 서울 서대문구 연세의료원에서 의료 데이터 활용 기반을 강화하고 대한민국 의료의 미래 경쟁력을 높이기 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.협약식에는 김봉균 KT 엔터프라이즈 부문장과 금기창 연세의료원장을 비롯한 주요 관계자가 참석했다.AI 기술 발전으로 진료 기록 및 검사결과, 의료영상, 연구데이터 등 병원이 보유한 의료데이터 가치가 높아지고 있으나 AI에 바로 활용하기 어려운 경우가 많다. 이에 따라 데이터를 체계적으로 표준화 및 구조화하고, AI 학습과 분석에 적합한 형태로 전환하는 경쟁력이 되고 있다.KT는 AX 플랫폼 역량을 바탕으로 의료 데이터를 AI가 분석·활용할 수 있는 디지털 자산으로 전환하고, 이를 안전하게 활용할 수 있는 기반을 구축한다. 연세의료원은 실제 의료 현장의 경험과 전문성을 바탕으로 의료 데이터 활용 요구사항을 제시하고 의료진 중심 활용 방안을 검토한다.이를 통해 양 기관은 의료 데이터를 표준화하고, 데이터 활용 인프라를 고도화하는 한편 AI 기반 의료 서비스 적용 방안 연구, 의료 데이터 활용 활성화를 위한 중장기 협력 체계 구축에 나선다. 의료 현장에서 생성되는 데이터를 AI가 학습 및 분석할 수 있도록 하는 형태로 의료 AI 개발과 실증을 가속화한다는 것이다.특히 업무협력을 넘어 의료 서비스 혁신을 위한 연구 과제도 지속 발굴한다. 다양한 기관과 협력을 확대해 나간다는 계획이다.금기창 연세의료원장은 "의료의 미래 경쟁력은 데이터와 AI 활용 역량에 달려 있다"며 "연세의료원은 이번 협력을 통해 진료·연구·교육 전 영역의 디지털 혁신을 가속화하고 대한민국 의료 혁신을 선도해 나가겠다"고 말했다.김봉균 KT Enterprise부문장 부사장은 "AI의 경쟁력은 결국 데이터에서 시작된다"며, "KT는 의료 데이터를 AI 활용에 최적화된 형태로 고도화하는 노하우와 AX 플랫폼 기술을 바탕으로 연세의료원과 함께 대한민국 의료 AI 생태계 발전과 의료 서비스 혁신을 이끌어 나가겠다"고 밝혔다.