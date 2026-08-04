나주 명하쪽빛마을, 8월 농촌체험휴양마을 선정…전통 쪽염색으로 농촌관광 활력

쪽빛 전통문화와 농촌체험 결합…마을공동체가 만드는 치유·체험 명소

전남광주통합특별시 0 나주시 문평면 명하쪽빛마을에 관광객들이 전통 쪽염색을 체험하고 있다./전남광주통합특별시

전남광주통합특별시가 나주시 문평면 명하쪽빛마을을 '8월의 농촌체험휴양마을'로 선정하고 전통문화와 농촌관광이 어우러진 대표 체험마을로 육성한다.4일 전남광주통합특별시에 따르면 명하쪽빛마을은 국가무형문화재 염색장인 고(故) 윤병운 선생의 전통 쪽염색 기법을 5대째 계승하며 한국 쪽염색의 역사와 장인정신을 이어오고 있는 곳이다.명화쪽빛마을은 오랜 전통을 지닌 쪽염색을 현대적으로 재해석해 누구나 쉽게 즐길 수 있는 체험 콘텐츠로 발전시켰다. 이를 통해 마을 소득을 높이는 것은 물론, 농촌에 활력을 불어넣는 특색 있는 농촌체험휴양마을로 자리매김하고 있다.체험프로그램은 생쪽 수확부터 천연염색을 통한 스카프, 손수건 만들기까지 쪽염색의 모든 과정을 직접 경험할 수 있도록 구성됐다. 체험을 통해 직접 제작한 스카프, 베개 등을 인근 영아원에 꾸준히 기부하며 지역사회와 함께하는 나눔을 실천하고 있다.체험객들은 농업과 전통문화, 교육이 어우러진 프로그램을 통해 몸과 마음을 치유하고 농업·농촌이 지닌 가치와 의미를 자연스럽게 체감할 수 있다.명하쪽빛마을은 농촌체험휴양마을 운영을 통한 소득 창출을 넘어 통합 돌봄 마을 조성을 목표로 하고 있다. 통합 돌봄 마을은 마을의 유휴 공간을 청년 카페와 돌봄 공간 등으로 새롭게 조성하고, 마을의 다양한 인적·물적 자원을 연계해 마을 전체를 하나의 돌봄 인프라로 구축한 마을이다.앞으로 돌봄의 거점이 돼 어르신과 청년이 함께 상생하는 모델을 만들어가는 한편 전통문화의 아름다움과 농업·농촌, 마을 공동체의 가치를 알리는 농촌체험휴양마을의 모범 사례로 발전시킬 계획이다.명하쪽빛마을 체험프로그램 안내와 숙박 문의 등 자세한 사항은 공식 누리집에서 확인할 수 있다. 단체체험은 사전협의를 통해 신청할 수 있다.김현미 전남광주통합특별시 농업정책과장은 "명하쪽빛마을은 자연과 전통, 사람이 함께 숨 쉬는 공간으로 마을의 역사와 공동체의 가치를 직접 체험하고, 전통 쪽염색의 매력을 느낄 수 있는 특별한 마을"이라며 "앞으로도 농촌체험휴양마을을 지속 육성·지원해 농촌관광 활성화와 농가소득 증대에 최선을 다하겠다"고 말했다.