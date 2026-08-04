갤럭시 Z8 시리즈 사전판매 144만대…역대 스마트폰 최다 신기록

갤럭시 스마트폰 전체 최다 138만대 넘겨

전작 Z7 시리즈 104만대 대비 40만대 증가

삼성전자 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8' 역대 갤럭시 스마트폰 최다 판매 신기록 (1) 0 삼성전자 모델이 역대 갤럭시 스마트폰 최다 판매 신기록을 세운 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8'을 소개하고 있다. /삼성전자

삼성전자 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8' 역대 갤럭시 스마트폰 최다 판매 신기록 (6) 0 삼성 강남에서 진행한 1호 고객 행사에서 임성택 삼성전자 한국총괄(부사장)이 고객을 축하하고 있다. /삼성전자

삼성전자가 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8 국내 사전 판매에서 144만대를 기록하며 역대 갤럭시 스마트폰 사전 판매 신기록을 세웠다.4일 삼성전자는 지난달 28일부터 전날까지 7일간 진행한 국내 사전판매에서 갤럭시 스마트폰 사전판매 최다 신기록을 세웠다고 밝혔다. 이전 최다 판매 기록은 갤럭시 노트 10으로, 2019년 8월 진행된 사전판매에서 138만대가 팔렸던 바 있다.폴더블 시리즈인 Z시리즈가 7년만에 기록을 경신하면서 대중화에 성공했다는 평가다. 사전판매 기간 동안 와이드형으로 바뀐 Z폴드8 판매 비중이 70% 수준으로 집계되며, 새 폼팩터에 대한 소비자 선호가 높았다는 분석이다.삼성전자는 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8'의 인기 요인으로 1030 세대의 높은 관심과 디자인 경쟁력을 통한 여성 고객 공략, 차별화된 사전 예약 혜택을 꼽았다. 젊은 세대가 주로 소비하는 숏폼이나 웹툰 등 콘텐츠에 몰입하기 좋은 비율이 인기를 끌었다는 분석이다.여성 고객 비중도 증가했다. 삼성닷컴에서 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8'을 구매한 1030 여성 고객수는 전작 '갤럭시 Z 폴드7' 대비 약 2배 이상 증가했다. 새로운 비율과 얇은 두께로 여성 고객들의 관심을 끌었다는 설명이다.갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8 사전 구매 고객은 이날부터 순차적으로 개통할 수 있으며, 이달 7일부터 한국을 비롯한 전세계 100여 개국에 순차 출시된다.