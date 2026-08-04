제네시스, 연말까지 전기차 구매하면 대한항공 1만 마일리지 제공

G80 전동화·GV70 전동화·GV60 구매 고객 대상

마일리지 신청 고객 추첨해 푸켓·괌 왕복 항공권 증정

07월-제네시스 EV 대한항공 프로모션 이벤트-공지 0 제네시스 전기차 대한항공 마일리지 적립 프로모션 안내 이미지./제네시스

제네시스가 대한항공과 손잡고 전기차 구매 고객에게 마일리지를 제공하는 프로모션을 실시한다.제네시스는 올해 8월 1일부터 12월 31일까지 전기차를 계약하고 출고한 개인 및 개인사업자 고객에게 대한항공 1만 마일리지를 지급한다고 4일 밝혔다.프로모션 대상 차종은 G80 전동화 모델, GV70 전동화 모델, GV60, GV60 마그마다. 고객은 차량 계약 또는 출고 시 마일리지 적립 신청서를 작성한 뒤 기간 내 출고를 완료하면 되며, 마일리지는 출고 다음 달 자동 적립된다.제네시스는 마일리지 적립 신청 고객을 대상으로 경품 이벤트도 진행한다. 추첨을 통해 인천~푸켓 왕복 항공권(2명·각 2매)과 인천~괌 왕복 항공권(2명·각 2매)을 제공하며, 당첨자는 내년 2월 개별 안내할 예정이다.제네시스는 이와 함께 공항 이용 고객을 위한 프리미엄 서비스도 운영하고 있다. 김포공항에서는 발레파킹과 전용 안심주차, 소모품 교체 서비스를 제공하며, 인천공항에서는 공항 셔틀과 차량 클리닝, 전용 안심주차, 소모품 교체, 안심점검 서비스 등을 지원한다.제네시스 관계자는 "대한항공과의 협업을 통해 전기차 고객에게 차별화된 혜택을 제공하게 됐다"며 "앞으로도 제네시스만의 프리미엄 브랜드 경험을 강화할 수 있는 다양한 고객 프로그램을 선보일 계획"이라고 말했다.