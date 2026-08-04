토요타코리아, 고객 참여형 ‘TGR 랠리 플레이’ 첫 개최

일반도로 달리며 미션 수행하는 한국형 랠리…9월 5일 보령서 진행

총 70개 팀 참가…모터스포츠와 지역 관광 결합한 체험 프로그램 운영

[사진자료] 토요타코리아, 고객 참여형 프로그램 ‘TGR 랠리 플레이’ 개최 0 토요타코리아, 고객 참여형 프로그램 'TGR 랠리 플레이' 개최./토요타코리아

토요타코리아가 일반 고객이 직접 참가하는 랠리 프로그램 'TGR 랠리 플레이(TGR Rally Play)'를 처음 선보인다.토요타코리아는 오는 9월 5일 충남 보령시 아주자동차대학교와 보령 일대에서 고객 참여형 랠리 프로그램인 'TGR 랠리 플레이'를 개최한다고 4일 밝혔다.이번 프로그램은 토요타 가주 레이싱(TOYOTA GAZOO Racing)의 철학인 '도로가 사람을 만들고, 사람이 차를 만든다'를 고객이 직접 체험할 수 있도록 기획됐다. 속도와 기록을 겨루는 기존 랠리와 달리 일반도로에서 교통법규를 준수하며 미션을 수행하는 방식으로 운영된다.참가자는 드라이버와 코드라이버가 2인 1조를 이뤄 페이스노트와 주행 정보를 바탕으로 보령 일대 약 66㎞ 구간을 주행한다. 지역 카페와 농장, 문화유산, 특산품 판매처 등에 마련된 체크포인트에서 다양한 미션을 수행하며 랠리와 지역 관광을 함께 경험할 수 있다.행사는 가족과 일반 고객을 위한 '오픈 클래스' 55개 팀과 모터스포츠 경험자를 위한 '어드밴스드 클래스' 15개 팀 등 총 70개 팀 규모로 운영된다. 어드밴스드 클래스 참가자는 아주자동차대학교 내 갤러리 스테이지에서 열리는 짐카나 프로그램에도 참여한다.행사 당일에는 아주자동차대학교가 주관하는 'AMC 모터페스티벌 갈라쇼'와 연계해 드리프트 쇼런, 튜닝카 전시, TGR 브랜드 체험 부스 등 다양한 모터스포츠 콘텐츠도 마련된다.오픈 클래스 참가 신청은 8월 4일부터 9일까지 토요타코리아 공식 홈페이지에서 받는다. 차량 브랜드와 관계없이 신청할 수 있으며 참가자는 추첨을 통해 선정된다.강대환 토요타코리아 부사장은 "누구나 부담 없이 랠리의 즐거움과 토요타 가주 레이싱의 철학을 경험할 수 있도록 프로그램을 마련했다"며 "앞으로도 다양한 고객 체험 프로그램을 통해 새로운 자동차 문화를 제안하고 지역사회와 함께 성장해 나가겠다"고 말했다.