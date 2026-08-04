즐거운 여름방학, 엄빠와 책읽자…서울교육청, 독서문화 프로그램 ‘풍성’

서울시교육청 도서관·평생학습관

여름 방학 맞이 풍성한 가족 독서 행사 운영

북웨이브 연계, 책으로 채우는 우리 가족의 여름

교육부 0 교육부/박성일 기자

여름방학을 맞아 서울시교육청이 가족 중심의 다양한 독서문화 프로그램을 운영한다.시교육청은 독서캠페인 '북웨이브(BookWave)'와 연계해 여름방학 동안 산하 23개 도서관 및 평생학습관에서 독서문화 프로그램을 실시한다고 4일 밝혔다.특히 디지털 기기 사용으로 가족 간 책을 읽고 대화하는 시간이 줄어드는 현실을 감안해 시교육청은 지난 2024년부터 독서캠페인 북웨이브를 추진해왔다.3년차에 접어든 북웨이브는 올해 온라인 낭독 프로젝트부터 체험형 프로그램까지 가족 구성원 모두가 부담 없이 함께 책을 매개로 시간을 보낼 수 있도록 설계한 점이 특징이다.먼저 강서도서관과 서대문도서관은 북웨이브 100일 챌린지 참여 가족을 대상으로 '우리 가족 낭독 프로젝트: 가족 책 소리'를 온라인으로 운영한다. 선정 도서 6종 중 한 권을 골라 가족이 함께 낭독 숏츠를 촬영해 제출하는 방식으로 진행된다.△강서도서관'우리 가족이 GREEN 탐험대: 우리 가족 지구 밥상'과 '우리 가치 순환 마켓'△영등포평생학습관'세계 그림책 독서교실' 등 가족 단위 프로그램이 특히 풍성하다.어린이·청소년 프로그램으로는 △강남도서관 '상상을 현실로 만드는 3D펜 과학창작소'△동대문도서관 '미래 상상 AI 창작소' △송파도서관 '어린이 슬로리딩 여름학교'△노원평생학습관 '별책우주: 나도 천문학자랍니다'△종로도서관 '청소년 독서동아리 청춘논단'등을 진행한다. 참여자가 직접 만들고 표현하는 체험형 방식으로 구성해, 배움의 즐거움과 성취감을 동시에 느낄 수 있도록 했다.성인 가족 구성원을 위해 △동작도서관 '풍성한 삶을 위한 평생 책 읽기'△정독도서관 '노벨문학 릴레이 독서챌린지'△종로도서관 '고전을 쓰다, 오늘을 잇다'등을 마련했다.정근식 시교육감은 "북웨이브가 일회성 캠페인에 그치지 않고 서울의 모든 가정과 지역사회에 깊이 뿌리내리는 독서문화 운동으로 성장할 수 있도록 다양한 연계 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.