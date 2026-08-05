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전북교육청·지자체, 전북유학 활성화 맞손…농어촌 정착 기반 강화

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전북 박윤근 기자

승인 : 2026. 08. 05. 10:55

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순창 시작으로 시군과 현장 협의회 진행
유학생이 몰리는 지역 거주시설 확보 방안 논의
전북특별자치도교육청사
전북특별자치도교육청사
전북특별자치도교육청이 전북특별자치도와 시·군 지자체와 협력해 '전북유학' 확대와 정착 기반 마련에 본격 나선다.

전북교육청은 5일 순창군을 시작으로 오는 14일까지 임실, 진안, 정읍 등 전북유학 주요 운영지역에서 교육청과 도청, 교육지원청, 시·군 관계자가 함께하는 현장 협의회를 개최한다고 밝혔다.

전북유학은 전북 이외 지역의 초등학교 1학년부터 중학교 2학년 학생들이 도내 농어촌 학교로 전학와 자연과 지역 문화를 체험하는 교육 프로그램이다. 지난 2022년 27명으로 시작해 2026년 1학기 기준 333명으로 증가했다.

이번 현장 협의회에서는 지역별 거주시설 발굴·조성 방안을 논의한다.

특히 순창(97명, 29%), 진안(82명, 25%), 임실(68명, 21%) 등 유학생이 몰리는 지역의 거주시설 현황과 안정적 확대 방안을 협의할 예정이다.

교육청은 이번 협의회를 통해 교육청과 지자체 간 실질적 협력체계를 구축하고, 8~9월 중 도내 전체 전북유학 담당자 회의를 열어 지역별 여건과 특성을 반영한 전북유학 활성화 방안을 마련한다는 방침이다.

천호성 교육감은 "지자체와의 안정적 정착 기반을 마련해 '전북유학'을 확대하고, 지자체·대학·기업과 적극 협력해 교육과 일자리, 정주 여건을 연결하는 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.
박윤근 기자

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