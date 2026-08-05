남원 화장품, 하나로마트서 만난다…지역기업 오프라인 판로 확대

지역 화장품 기업 5개사 제품 전시·판매

남원 화장품 0 남원 화장품 오프라인 판매장 전경./남원시

남원시가 지역 화장품 기업의 판로 확대와 브랜드 경쟁력 강화를 위해 오프라인 판매장을 운영한다.남원시는 (재)남원시바이오산업연구원과 함께 8월부터 12월까지 하나로마트 남원농협 고죽점에서 '남원 화장품 오프라인 판매장'을 운영한다고 5일 밝혔다.이번 사업은 지방소멸대응기금을 활용한 '2026년 바이오산업 육성 프로그램'의 일환으로, 그동안 온라인 중심으로 유통되던 지역 화장품을 오프라인 판매 기반을 마련하기 위해 추진됐다.판매장에는 남원 지역 화장품 기업 5개사가 참여해 우수한 품질의 다양한 제품을 선보일 예정이다.남원 지역 화장품 기업들은 지리산권 천연물 소재를 활용한 원료 발굴부터 제형 개발, 완제품 생산까지 뛰어난 전문적인 기술력과 생산 역량을 갖추고 있다.남원시는 이번 판매장 운영을 통해 기업에는 안정적인 오프라인 판로를, 소비자에게는 우수한 남원 화장품을 생활 가까운 곳에서 직접 만날 수 있는 기회를 제공할 것으로 기대하고 있다.양충모 남원시장은 "이번 오프라인 판매 사업이 시민과 관광객에게 남원 화장품의 우수한 품질과 경쟁력을 알리는 동시에, 지역 화장품 기업의 매출 증대와 브랜드 인지도 향상으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.