“중대재해 막는다”…서울시, 취약 건설공사장 1094곳 집중 점검

붕괴·추락 등 위험요소 3218건 사전 발굴해 조치

구조기술사 등 민간 전문가와 공무원 1287명 참여

(조치 후) 사면보호 방수포 보완 자료 0 (조치 후) 사면보호 방수포 보완 자료./서울시

서울시가 시민과 근로자의 안전을 위해 해체·굴토 등 사고 위험이 높은 건설공사장 1094개소를 대상으로 집중 안전점검을 벌였다.5일 서울시에 따르면 이번 점검을 통해 붕괴·추락 등 위험요소 3218건을 사전에 발굴해 모두 조치했다. 점검은 장마철 집중호우와 여름철 폭염 등 계절적 위험요인을 사전에 제거하고 중대재해를 예방하기 위해 지난 6월 1일부터 7월 31일까지 두 달간 실시됐다.점검에는 구조기술사 등 민간 전문가와 서울시·자치구 공무원 등 모두 1287명이 참여했다. 점검 대상은 발주부서와 인허가 관리주체가 취약공사장으로 선정한 1094개소다. 구체적으로 공공 공사장 224개소, 굴토공사장 178개소, 해체공사장 160개소, 하천변 공사장 32개소, 안전관리자 미선임 소규모 공사장 500개소 등이 포함된다.이번 점검에서는 굴토·해체 등 취약공사장 안전관리규정 이행 준수 여부·공사용 시공·보강 임시가시설 적정 설치 및 유지관리 상태·추락·끼임·부딪힘·화재·질식 등 근로자 중대재해 위험요인 제거 등을 중점적으로 확인했다.점검 결과 경사지 사면 노출로 인한 흙 흘러내림, 건설현장 안전난간 및 낙하물 방지망 설치 미흡, 공사장 가설 울타리 전도 위험, 가설계단 등 가시설물 설치 미흡, 가스·산소통 등 보관 관리 미흡, 바닥면 배수로 관리 미흡 등 모두 3218건의 위험 요인을 확인했다.최진석 서울시 재난안전실장은 "앞으로도 선제적인 안전점검을 통해 붕괴·추락 등 중대 사고를 예방하고, 폭염안전 5대 기본수칙 준수 캠페인 등 안전문화 정착에도 힘쓰겠다"고 말했다.