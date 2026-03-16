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임실군 “반려견과 옥정호 벚꽃축제에 오세요”

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임실 박윤근 기자

승인 : 2026. 03. 16. 14:28

4월11일~12일 펫투어·어질리티 대회 등 반려견 프로그램 풍성
반려동물 동반 관광객 펫투어 프로그램 하루 40팀 규모 진행
1.임실군, 옥정호 벚꽃축제…댕댕이와 함께 더욱 특별하게 개최
전북 임실군 옥정호 벚꽃축제홍보 이미지./임실군
올해 전북 임실군 옥정호 벚꽃축제가 반려견과 함께 즐길 수 있는 특별한 프로그램을 진행한다.

임실군은 4월 11일부터 12일까지 이틀간 옥정호 붕어섬 일원에서 열리는 '옥정호 벚꽃축제' 기간 동안 반려동물 동반 프로그램과 펫투어가 함께 운영한다고 16일 밝혔다.

이번 축제기간 동안 △미니 어질리티 대회 △기다려 대회 △반려동물 보물찾기 △반려동물 골든벨 등 다양한 체험 프로그램이 마련돼 반려인과 반려견이 함께 참여하며 특별한 시간을 보낼수 있다.

특히, 이번 프로그램은 려동물 동반 관광객을 위한 펫투어 프로그램이 하루 40팀 규모로 진행된다.

펫투어 참가신청은 ㈜펫츠고트래블을 통해 사전 접수할 수 있다.

축제는 매일 오전10시부터 오후5시까지 진행되며, 첫날인 4월 11일 오후3시 개막식에서는 최근 대한민국 트로트 열풍의 중심에 있는 출연진의 축하공연이 펼쳐진다.

'미스터트롯3'에서 최종 우승(眞)을 차지하며 '트롯 황태자'로 등극한 김용빈, '미스트롯4'최종 3위의 홍성윤, '미스터트롯3' TOP 6 출신 남승민, '미스트롯4'라이징스타 채윤이 무대에 오른다.

심민 군수는 "설레는 봄날 열리는 옥정호 벚꽃축제에 오셔서 아름다운 봄꽃이 가득한 붕어섬 생태공원을 사랑하는 반려견과 함께 걸으며 축제의 즐거움과 옥정호의 봄 기운을 마음껏 느끼시길 바란다"고 말했다.
박윤근 기자

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