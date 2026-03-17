전북, 장수·순창 농어촌 기본소득지역 소비 선순환 3대 전략 본격 가동

순창서 현장간담회 개최… 장수·순창 맞춤형 실행전략 논의

이동장터·선순환 인증제 도입으로 지역 농산물 소비 확대

돌봄·문화 연계 생활서비스 확대… 기본소득 체감도 제고

전북특별자치도 청사 0 전북특별자치도 청사

전북 장수·순창군이 농어촌 기본소득지역 농어촌 기본소득을 지역경제 활성화로 연결하기 위한 '지역소비 선순환 전략'을 본격 추진한다.도는 17일 순창군 인계면 다시청춘관에서 장수군·순창군 관계자와 전문가 등이 참석한 가운데 '지역소비 선순환 체계 구축 현장간담회'를 열고 농어촌 기본소득이 지역경제 활성화로 이어질 수 있는 실행 전략을 논의했다.이번 간담회는 지난 2월 장수군과 순창군에 지급된 약 61억원 규모 농어촌 기본소득이 지역 소비와 농가 소득으로 이어질 수 있도록 △ 가맹점 부족 문제 해소 △ 지역 농산물 소비 선순환 △ 돌봄·문화 연계 생활서비스 확대 등 3대 전략을 중심으로 실행 방안을 논의하기 위해 마련됐다.먼저 면 지역에서 기본소득 사용이 어려운 가맹점 부족 문제를 해결하기 위해 '찾아가는 이동장터'와 배송서비스 등 소비 접근성을 높이는 정책을 추진한다. 장수군은 문화·복지 프로그램과 장터를 결합한 '행복싸롱 이동장터'를 통해 오지마을 주민들이 로컬푸드 직매장과 플리마켓을 결합한 'RED-FOOD 직구 마켓' 등을 통해 지역 농산물 소비 기반을 확대할 계획이다.순창군은 농협과 자활센터가 협력하는 '온정장터'를 운영하고, 버튼 하나로 주문이 가능한 'AI 로컬 버튼 서비스'와 마을 배송체계를 도입해 면 지역에서도 기본소득을 편리하게 사용할 수 있는 소비 환경을 조성할 계획이다.여기에 장수군은 지역 농산물을 사용하는 가맹점에 인센티브를 제공하는 '장수형 선순환 소비 인증제'를 도입하고, 온라인 쇼핑몰 '장수몰'과 연계한 기본소득 결제 및 농산물 꾸러미 구독 서비스 등을 확대할 예정이다.순창군은 지역 농산물 사용 비중이 높은 업소를'순창 지킴이 착한가게'로 지정하고 추가 캐시백을 제공하는 한편, 로컬푸드 직거래장터와 온라인 장바구니 마켓 등을 운영해 지역 농산물 소비를 확대할 계획이다.아울러 기본소득을 단순 소비 지원을 넘어 문화·돌봄·생활서비스와 연계하는 정책도 추진된다. 장수군은 영화관과 연계한 '기본소득 시네마 데이', 찾아가는 문화 스쿨버스, 집수리 지원과 이동 빨래방 등 생활밀착형 서비스를 확대하고, 주민자치 조직을 중심으로 기본소득 활용을 돕는 마을리더 운영과 소비지도 제작 등을 추진할 계획이다.순창군은 생필품 전달과 말벗 서비스를 결합한 '온(ON)돌봄 도움센터'를 운영하고, 의료·돌봄·관광을 연계한 '순창 한바퀴 프로그램'을 통해 기본소득을 활용한 생활서비스 모델을 구축할 예정이다.도와 장수군, 순창군은 이날 제안된 의견을 반영해 지역 특성에 맞는 세부 실행계획을 보완하고 정책 효과를 높여 나갈 계획이다.민선식 전북도 농생명축산산업국장은 "기본소득이 지역 경제의 마중물이 되려면 현장의 실천이 무엇보다 중요하다"며, "이동장터와 선순환 인증제를 성공적으로 안착시켜 전북의 특화 모델이 대한민국 농촌의 새로운 표준이 되도록 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.