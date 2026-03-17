임실군 “논에 벼 대신 전략작물 재배농가 신청 접수합니다”

동계(밀·보리·호밀 등) 4월3일, 하계(콩·옥수수 등) 5월29일까지 접수

하계 옥수수·깨 단가 50% 파격 인상… ha당 150만원 지급

임실군청 전경 박윤근 기자 0 임실군청 전경 박윤근 기자

전북 임실군이 2026년 전략작물직불제 신청·접수를 추진한다.17일 군에 따르면 전략작물직불제는 기후 변화와 식생활 변화에 따른 쌀 과잉 생산 문제에 선제적으로 대응하고, 옥수수와 콩 등 수입 의존도가 높은 작물의 국내자급률을 높이기 위해 추진되는 국가 핵심 농업정책이다.특히, 논에 벼 대신 두류, 옥수수, 조사료 등 전략작물을 재배하는 농가에 직불금을 지급함으로써, 농가의 안정적인 수익을 보장하고 농업 구조개선을 유도하는 데 목적이 있다.지원대상은 농업경영체 등록을 완료한 농업인 및 농업법인으로, 논 이용 관리직불금 지급 대상 농지에서 1000㎡(0.1ha) 이상 전략작물을 재배하는 경우 신청할 수 있다.신청기간은 작물 재배 시기에 따라 동계작물과 하계작물로 구분해 운영된다.먼저, 밀·보리·호밀 등 동계작물 재배 농가는 4월 3일까지, 콩·옥수수·하계 조사료 등 하계작물 재배 농가는 오는 5월 29일까지 신청할 수 있다.지난해보다 지원 단가와 대상 품목이 확대됐다.주요 인상 품목을 보면, 하계 옥수수와 깨의 직불금 단가가 ha당 기존 100만원에서 150만원으로 상향됐으며, 하계 조사료도 ha당 500만원에서 550만원으로 인상돼 농가 경영 안정에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.또 농가의 작목 선택 폭을 넓히기 위해 알팔파(ha당 250만원), 수수(ha당 240만원), 수급조절용 벼(ha당 500만원), 율무(ha당 250만원) 등 신규 지원 품목도 추가됐다.농지 활용도를 높이기 위한 이모작 인센티브 제도도 강화된다. 동계에 밀이나 조사료를 재배하는 이모작을 실시할 경우 ha당 100만원의 직불금을 추가 지급받을 수 있다.군은 접수된 농지를 대상으로 동계(4~6월)와 하계(7~10월)에 걸쳐 이행점검을 실시한 뒤, 적합 판정을 받은 농가에 대해 오는 12월 중 직불금을 지급할 계획이다.사업 참여를 희망하는 농업인은 농지 면적이 가장 큰 소재지의 읍·면사무소를 방문하거나, '농업e지' 온라인 시스템을 통해 간편하게 신청할 수 있다.