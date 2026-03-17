인천시, 52.5조원 규모 해상풍력단지 조성 ‘가속도’…전용 부두 건설 본격화

noname01 0 인천해상풍력 지원부두 위치도. /인천시

인천광역시가 총사업비 52조5000억원 규모의 초대형 해상풍력 발전단지 조성을 뒷받침하기 위해 전용 지원부두 건설에 박차를 가한다. 7GW에 달하는 발전 역량을 수용할 수 있는 기반 시설을 확보함으로써 지역경제 활성화와 에너지 전환이라는 두 마리 토끼를 잡겠다는 구상이다.인천시는 최근 기후에너지환경부의 신재생에너지 정책심의회 심의·의결을 거쳐 인천신항 1-2 동측 공유수면이 해상풍력 지원부두 집적화단지로 최종 지정됐다고 17일 밝혔다.현재 인천 해역에서는 민간 주도 5GW와 공공 주도 2GW를 합쳐 총 7GW 규모의 해상풍력 발전단지 조성이 추진되고 있다. 이는 대한민국 에너지 전환의 핵심 사업으로, 사업비 규모만 52조5000억원에 달하는 매머드급 프로젝트다.성공적인 사업 추진을 위해서는 거대 구조물인 해상풍력 발전기의 사전 조립, 운송, 적치 및 전용 선박 접안이 필수적이며, 이를 위한 전용 지원부두 확보가 사업의 성패를 가를 핵심 요소로 꼽혀왔다.인천시는 인천신항 1-2단계 동측 공유수면(31만㎡)을 대상지로 확정하고, 올해부터 2032년까지 총 3534억원을 투입해 3선석 규모의 해상풍력 지원부두를 조성할 계획이다. 해당 부지는 현재 준설토 투기가 완료됐거나 공유수면 상태로, 향후 대규모 설비 적치와 효율적인 해상 운송을 위한 최적의 거점으로 거듭나게 된다.지원부두 건설에 따른 경제적 파급효과도 막대할 것으로 전망된다. 한국은행 지역산업 연관표에 근거한 추정치에 따르면 부두 조성 사업을 통해 △생산유발효과 1조1079억원 △부가가치유발효과 3551억원 △고용유발효과 4만1827명 등의 경제적 이익이 발생할 것으로 예상하고 있다.인천시는 이 부두를 중심으로 해상풍력 설비의 설치부터 운영, 유지보수(O&M)를 아우르는 산업 생태계를 구축하고, 중장기적으로 영흥 미래에너지파크와 연계해 항만 기반의 신재생에너지 클러스터를 완성한다는 방침이다.유정복 시장은 "이번 지원부두 조성은 인천이 글로벌 해상풍력 중심지로 도약하기 위한 필수적인 인프라 구축 사업"이라며 "대규모 고용 창출과 산업 연계 효과를 통해 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣고, 지속 가능한 친환경 에너지 도시로서의 위상을 확고히 하겠다"고 밝혔다.시는 이번 지정에 따라 향후 사업시행자 공모안을 마련하고 공정하게 사업자를 선정할 계획이다. 공모안에는 지역 상생 및 이익공유 확대 방안이 구체적으로 담길 예정이다.