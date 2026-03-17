[단독] 2년마다 공개입찰인데…양산 생활폐기물 용역 경쟁성 도마

연간 140억 원 규모…종량제·재활용 4개 업체, 음식물 2개 업체가 담당

업계 “장비·실적 중심 구조에 신규 업체 진입 쉽지 않아

”

양산시 “공개입찰·적격심사로 계약…장기 고착 구조는 아니다”

양산시청 청사 0 양산시청 청사./이철우 기자

경남 양산시 생활폐기물 수거 용역을 둘러싸고 공개경쟁입찰 방식이 적용되고 있음에도 기존 업체 중심의 낙찰 구조가 이어지면서 경쟁의 실효성이 떨어지는 것 아니냐는 지적이 나오고 있다.17일 아시아투데이 취재를 종합하면 양산시 생활폐기물 수거 업무는 대부분 민간 청소대행업체에 위탁돼 운영되고 있다. 종량제·재활용 수거는 4개 업체, 음식물 폐기물은 2개 구역에서 2개 업체가 맡고 있으며 대형 폐기물도 별도 용역으로 처리된다. 전체 용역 규모는 연간 140억원에 달하고, 업체별 계약금액은 연 12억~30억원 수준이다.업체 선정은 2년 주기로 공개경쟁입찰 방식으로 진행된다. 최저가 입찰자를 대상으로 장비 보유 현황과 폐기물 수집·운반 실적 등을 평가하는 적격심사를 거쳐 낙찰자를 결정하는 구조다.다만 현장에서는 이러한 구조가 신규 업체 진입을 어렵게 하는 요인으로 작용할 수 있다는 지적이 나온다. 생활폐기물 수거업 특성상 대형 압축차량과 운반 장비, 차고지 확보, 상시 인력 운영 등에 적지 않은 비용이 드는 데다 기존 수행 실적도 중요하게 반영되기 때문이다.실제 입찰 결과 역시 큰 틀에서는 기존 업체 중심 구도가 유지되고 있다는 평가가 나온다. 2025년 말 진행된 입찰에는 A사 등 8개 업체가 참여했지만, 이 가운데 기존 업체를 포함한 5개 업체가 낙찰됐다. 올해는 일부 구역에서 B사가 C사로 변경된 것을 제외하면 전반적인 낙찰 구도에는 큰 변화가 없었던 것으로 파악됐다. 2021년과 2023년 말 입찰에서도 기존 업체들이 대부분 물량을 이어받아 유사한 대행 구조가 장기간 이어져 왔다는 분석이 제기된다.폐기물 발생량도 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2025년 기준 양산시 총 폐기물 발생량은 7만1883.16톤으로, 일반폐기물 4만1889.9톤, 음식물 폐기물 2만1965.4톤, 재활용 3565.7톤, 대형 폐기물 3917.9톤, 불연성 544.23톤 등이다. 물량 변동이 크지 않은 상황이 이어지면서 업계 안팎에서는 기존 업체 중심의 시장 구조가 유지되는 것 아니냐는 시각도 나온다.양산시 자원순환과 관계자는 "생활폐기물 수거는 장비와 경험이 필요한 분야여서 업체 변경이 많지 않은 것은 사실"이라며 "2년에 한 번씩 공개경쟁입찰과 적격심사를 통해 계약을 체결하고 있어 장기 계약 구조로 보기는 어렵다"고 밝혔다. 이어 "용역비에는 인건비가 포함돼 있고 지급 여부를 매년 점검하고 있으며 현재까지 관련 민원은 없다"고 설명했다.전문가 최병윤 씨는 "실적 중심 평가 구조가 유지되는 한 신규업체 진입은 쉽지 않을 수밖에 없다"며 "공공서비스일수록 경쟁성과 투명성을 확보하지 못하면 예산 효율성과 서비스 질 저하로 이어질 가능성이 크다"고 지적했다.