경남 관광지도 바뀌었다…합천·하동으로 몰린 1358만 발길

2월 한달 간 1358만 명 몰려

고급 숙박시설 체류형 관광 전환

경남남부권소도시_관광활성화새지평연다_함안무진정(2) 0 경남 남부권 로컬 투어랩 파일럿 테스트 참가자들이 함안 무진정을 둘러보고 있다./ 경남도

지난달 설 연휴를 계기로 경남 관광 흐름이 눈에 띄게 달라지고 있다. 합천과 하동, 산청, 거창, 남해 등 서북부·남부 지역으로 관광객이 몰리면서 '로컬·힐링 여행지'로서 존재감이 커지는 모습이다.18일 경남도에 따르면 한국관광데이터랩 분석 결과에서 지난달 도내 방문객은 1358만 명으로 전년 동월 대비 27.2% 증가했다고. 이는 전국 평균 증가율 15.4%를 크게 웃도는 수치다.이번 증가세는 설 연휴 영향이 크게 작용, 고향 방문객과 가족 단위 여행 수요가 동시에 유입되며 관광 수요를 끌어올렸다고 도는 보고 있다.여기에 서북부와 남부 지역을 중심으로 '로컬 관광' 트렌드가 확산된 점도 주요 요인으로 꼽힌다. 시군별로는 합천군 61.7%, 하동군 54.2%, 산청군 53.3%, 거창군 52.8%, 남해군 51.2% 등 주요 지역에서 50% 이상의 높은 증가율을 기록했다.지역별 특화 콘텐츠도 방문객 증가를 견인했다. 합천군은 영상테마파크를 중심으로 한 레트로 명절 체험과 황매산 설경 트레킹, 은하수 관측 등 체험형 콘텐츠가 결합되며 체류형 관광을 이끌었다. 뉴트로 콘셉트가 세대 간 공감을 형성하며 방문층을 넓힌 점도 영향을 미쳤다.하동군과 산청군, 거창군 등 서북부 내륙권은 지리산·덕유산 자락의 자연환경을 기반으로 한 '웰니스 힐링' 관광 수요를 흡수했다. 단순 관광을 넘어 휴식과 치유를 원하는 여행객들이 몰리며 새로운 관광 축으로 자리잡고 있다.남해군은 해안 경관과 고급 숙박시설을 앞세운 체류형 관광이 강세를 보였다. 리조트와 풀빌라 중심의 숙박 인프라가 가족 단위 여행객 수요와 맞물리며 '머무는 관광지'로서 입지를 강화했다.관광 소비도 함께 증가했다. 2월 관광 소비액은 4,845억 원으로 전년 대비 14.5% 늘어 전국 평균 증가율 10.4%를 상회했다.특히 숙박 비율은 21.7%로 전년 같은 기간 16.8%보다 4.9%p 상승하며 경남 관광이 단순 방문을 넘어 체류 중심으로 전환되고 있음을 보여준다.도는 이번 분석을 토대로 지역별 특화 콘텐츠를 강화하고, 봄철 관광 시즌을 겨냥한 차별화된 마케팅을 추진할 계획이다.김상원 도 관광개발국장은 "설 연휴와 연계한 경남만의 로컬 콘텐츠와 웰니스 관광이 시너지 효과를 내며 의미 있는 성과를 거뒀다"며 "빅데이터 기반 분석을 통해 관광 수요에 맞는 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.