“해양안전 문화, 코요태의 신나는 멜로디에 담았다”

해경, 공모전 대상곡 '당신의 시간' 공개

인기 혼성그룹 코요태가 해양경찰 노래공모전 대상 수상곡 당신의 시간을 가창하고 있다 1 0 인기 혼성그룹 코요태가 해양경찰 노래공모전 대상 수상곡 당신의 시간을 가창하고 있다./해양경찰청

해양경찰청이 인기 혼성 그룹 코요태와 손잡고 해양안전 문화 확산에 나선다.해경은 국민의 해양 안전 의식을 높이기 위해 지난해 진행한 제5회 노래공모전 대상곡인 '당신의 시간'을 코요태의 목소리로 재탄생시켜 본격적인 캠페인 홍보에 활용한다고 18일 밝혔다.이번 홍보 콘텐츠의 중심이 된 '당신의 시간'은 바다로팀(이찬희, 최예진, 김서진)이 직접 작사·작곡했으며, 해경의 구조 활동과 바다에서의 소중한 시간을 테마로 한 경쾌한 멜로디와 가사가 특징이다.여기에 국민적인 인기를 구가하는 그룹 코요태의 멤버인 신지, 김종민, 빽가가 가창자로 참여하면서 곡의 대중성을 더했다. 코요태 특유의 역동적이고 시원한 보컬은 해경의 사명을 국민들에게 더욱 친근하고 에너지 있게 전달할 것으로 기대된다.곡을 쓴 바다로팀의 이찬희 씨는 "오랫동안 좋아했던 코요태가 노래를 불러줘 매우 기쁘고 영광스럽다"며 "이 음악이 해양 안전의 중요성을 알리는 울림이 되어, 더 많은 사람이 바다를 안전하게 즐길 수 있기를 바란다"고 소감을 전했다.해경은 이번 곡을 통해 '구명조끼 착용 캠페인'을 강화하는 등 문화 콘텐츠를 활용한 안전문화 확산 노력을 지속할 계획이다. 코요태가 부른 '당신의 시간' 음원과 영상 콘텐츠는 이날부터 해경 공식 유튜브 채널과 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.장인식 해경청장 직무대행은 "코요태의 목소리로 재해석된 '당신의 시간'은 해경의 헌신을 노래로 승화시킨 작품"이라며 "국민들이 노래를 즐기며 구명조끼 착용 등 기본 안전 수칙을 자연스럽게 인식하고 실천하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.