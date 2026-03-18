[포토] 서울시, 대학 캠퍼스 순회 ‘서울 청년정책’ 알리는 꿀팁버스 운영

서울 청년정책 꿀팁버스 운영 0 18일 서울 광진구 건국대학교에 마련된 '서울 청년정책 꿀팁버스'에서 학생들이 청년정책 정보를 상담받기 위해 부스를 둘러보고 있다.

서울 청년정책 꿀팁버스 운영 0 18일 서울 광진구 건국대학교에 마련된 '서울 청년정책 꿀팁버스'를 찾은 학생들이 청년정책 정보를 상담받고 있다.

서울 청년정책 꿀팁버스 운영 0 18일 서울 광진구 건국대학교에 마련된 '서울 청년정책 꿀팁버스'를 찾은 학생들이 청년정책 정보를 상담받고 있다.

서울 청년정책 꿀팁버스 운영 0 18일 서울 광진구 건국대학교에 마련된 '서울 청년정책 꿀팁버스'를 찾은 학생들이 청년정책 정보를 상담받고 있다.

서울 청년정책 꿀팁버스 운영 0 18일 서울 광진구 건국대학교에 마련된 '서울 청년정책 꿀팁버스'를 찾은 학생들이 서울 청년정책 능력을 테스트하고 있다 .

서울 청년정책 꿀팁버스 운영 0 18일 서울 광진구 건국대학교에 마련된 '서울 청년정책 꿀팁버스'에서 학생들이 청년정책 정보를 상담받기 위해 부스를 둘러보고 있다.

18일 서울 광진구 건국대학교에 마련된 '서울 청년정책 꿀팁버스'를 찾은 학생들이 청년정책 정보를 상담받고 있다. 서울시는 서울 소재 10개 대학을 순회하며 청년 주거지원 정책 및 취업 정보 등 다양한 서울시 청년정책을 소개하고 상담하는 '서울 청년정책 꿀팁버스'를 운영한다. 이번 대학 캠퍼스 순회 방문은 어떤 정책이 있는지 몰라 혜택을 받지 못하는 일이 없도록 청년 생활 접점으로 찾아가 주거와 취업 고민을 해결을 돕는다. 시는 꿀팁버스를 시작으로, 연말까지 상경 청년, 초기 청년 등을 대상으로 필요한 정책과 생활정보를 이해하기 쉽게 제공하는 '서울생활꿀팁'을 계속 이어갈 예정이다.