“자연·예술의 만남”…시흥시, 시흥시, 9월 ‘생태문화축제’ 장 연다

생태·문화 어우러진 대표 축제 준비 '본격화'…오는 9월 18~20일 사흘간 시흥갯골생태공원 일원서 개최

보도자료1-1 제21회 시흥갯골축제 추진위원회가 회의를 하고 있다 0 오는 9월 개최하는 '제21회 시흥갯골축제'를 맞아 추진위원회가 회의를 하고 있다./시흥시

도심 속 살아있는 생태계의 보고, 시흥갯골생태공원이 오는 9월 다시 한번 초록빛 축제로 물든다.시흥시는 오는 9월 18~20일 3일간 시흥갯골생태공원 일원에서 '제21회 시흥갯골축제'를 개최한다고 19일 밝혔다.올해로 21회째를 맞는 시흥갯골축제는 국내 유일의 내만갯골을 품은 시흥갯골생태공원의 독특한 환경적 특성을 활용한 축제다.자연 속에서 휴식하고 배우며 즐기는 다양한 생태·예술 프로그램을 선보이며, 지역 시민은 물론 외지 관광객들로부터 꾸준한 사랑을 받고 있다.특히 이번 축제는 '2026~2027년 문화관광축제'로 연속 지정된 이후 열리는 만큼, 대한민국을 대표하는 생태문화축제로서의 위상을 다시 한번 입증하는 계기가 될 것으로 보인다.이를 위해 시는 지난 6일 혁신토론방에서 추진위원회를 구성하고 제1차 회의를 열어 본격적인 축제 준비에 돌입했다.추진위원회는 축제, 문화예술, 환경·사회·지배구조(ESG) 분야 전문가와 청년, 시민 대표, 시의원 등 총 9명으로 구성됐다.이들은 축제의 기본계획 수립부터 프로그램 구성, 현장 운영, 안전관리, 홍보까지 전반적인 운영 방향에 대한 자문을 맡는다.이날 회의에서는 축제 일정에 맞춘 연간 준비 계획을 수립하고, 시흥갯골의 자연과 역사 자원을 활용한 대표 프로그램을 강화하기로 뜻을 모았다.또 시민 참여의 폭을 넓히고, 친환경 요소를 적극 반영해 지속 가능한 축제를 만드는 데 중점을 두기로 했다.임병택 시흥시장은 "제21회 시흥갯골축제가 문화관광축제에 걸맞은 수준 높은 행사로 준비될 수 있도록 추진위원회와 긴밀히 협력하겠다"며 "시민이 함께 만들고 함께 즐기는 대표 생태문화축제로 만들어 가겠다"고 말했다.