[포토] BTS 공연 앞둔 서울 명동

방탄소년단(BTS) 공연 앞둔 명동3 0 19일 서울 중구 명동에서 방탄소년단(BTS) 광화문 공연과 봄 관광 시즌을 앞두고 명동 거리 미디어 폴을 통해 BTS와 팬클럽 아미 환영 메시지가 송출되고 있다.

방탄소년단(BTS) 공연 앞둔 명동2 0 19일 서울 중구 명동에서 방탄소년단(BTS) 광화문 공연과 봄 관광 시즌을 앞두고 명동 거리 미디어 폴을 통해 BTS와 팬클럽 아미 환영 메시지가 송출되고 있다.

방탄소년단(BTS) 공연 앞둔 명동1 0 19일 서울 중구 명동에서 방탄소년단(BTS) 광화문 공연과 봄 관광 시즌을 앞두고 명동 거리 미디어 폴을 통해 BTS와 팬클럽 아미 환영 메시지가 송출되고 있다.

방탄소년단(BTS) 공연 앞둔 명동 0 19일 서울 중구 명동에서 방탄소년단(BTS) 광화문 공연과 봄 관광 시즌을 앞두고 거리에 외국인 관광객들로 붐비고 있다.

19일 서울 중구 명동에서 그룹 방탄소년단(BTS) 광화문 공연과 봄 관광 시즌을 앞두고 명동 거리 미디어 폴을 통해 BTS와 팬클럽 아미 환영 메시지가 송출되고 있다.