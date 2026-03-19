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[포토] BTS 공연 앞둔 서울 명동

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정재훈 기자

승인 : 2026. 03. 19. 13:33

방탄소년단(BTS) 공연 앞둔 명동3
19일 서울 중구 명동에서 방탄소년단(BTS) 광화문 공연과 봄 관광 시즌을 앞두고 명동 거리 미디어 폴을 통해 BTS와 팬클럽 아미 환영 메시지가 송출되고 있다.
19일 서울 중구 명동에서 그룹 방탄소년단(BTS) 광화문 공연과 봄 관광 시즌을 앞두고 명동 거리 미디어 폴을 통해 BTS와 팬클럽 아미 환영 메시지가 송출되고 있다.


방탄소년단(BTS) 공연 앞둔 명동2
19일 서울 중구 명동에서 방탄소년단(BTS) 광화문 공연과 봄 관광 시즌을 앞두고 명동 거리 미디어 폴을 통해 BTS와 팬클럽 아미 환영 메시지가 송출되고 있다.
방탄소년단(BTS) 공연 앞둔 명동1
19일 서울 중구 명동에서 방탄소년단(BTS) 광화문 공연과 봄 관광 시즌을 앞두고 명동 거리 미디어 폴을 통해 BTS와 팬클럽 아미 환영 메시지가 송출되고 있다.
방탄소년단(BTS) 공연 앞둔 명동
19일 서울 중구 명동에서 방탄소년단(BTS) 광화문 공연과 봄 관광 시즌을 앞두고 거리에 외국인 관광객들로 붐비고 있다.
정재훈 기자

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