“가족친화 서비스는 인천공항이 세계 최고”

세계 최우수 가족친화 공항상 수상

clip20260322101745 0 임훈 인천공항공사 운영기획팀장이 18일(현지시간) 영국 런던에서 열린 '2026 월드 에어포트 어워즈'에서 세계 최우수 가족친화 공항상(World's Most Family Friendly Airport'을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다. /인천공항공사

인천국제공항이 가족친화 서비스 분야에서 세계 최고 수준임을 입증받았다.인천공항공사는 지난 18일(현지시간) 영국 런던에서 열린 '2026 월드 에어포트 어워즈'에서 세계 최우수 가족친화 공항상(World's Most Family Friendly Airport)'을 수상했다고 22일 밝혔다.이번 수상은 2024년에 이어 가족 단위 여행객을 위한 공항 서비스의 우수성을 다시금 인정받아 더욱 의미가 깊다.인천공항은 가족 여행객들이 편리하게 공항을 이용할 수 있도록 고객 동선에 따라 다양한 편의시설을 제공하고 있다. 유아 동반 가족을 위한 전용 보안검색대를 비롯해 어린이 놀이시설, 유아 휴게실, 수유실, 가족 화장실 등 차별화된 맞춤형 서비스를 제공한 점이 높은 평가를 받은 것으로 분석된다.특히 뽀로로와 타요버스 등 세계적으로 사랑받는 캐릭터와 협업한 어린이 놀이시설은 유아 여객들에게 큰 인기를 얻고 있으며, 부모와 자녀가 함께 이용할 수 있는 가족 화장실은 가족 이용객의 공항 이용 편의성을 크게 높이고 있다.김범호 사장직무대행은 "전 세계 여행객들이 직접 선정한 세계 최우수 가족 친화 공항상을 수상하게 돼 매우 자랑스럽다"며 "앞으로도 가족 여행객 중심의 특화된 서비스로 차별화된 고객경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.