[포토] 매화 만개한 청계천매화거리

만개한 청계천매화거리 0 22일 서울 성동구 청계천매화거리를 찾은 시민들이 활짝 핀 홍매화를 배경으로 사진을 찍고 있다. /정재훈 기자

만개한 청계천매화거리 0 22일 서울 성동구 청계천매화거리를 찾은 시민들이 활짝 핀 매화 사진을 찍고 있다. /정재훈 기자

JHB_3074 복사 0 22일 서울 성동구 청계천매화거리에 매화가 만개해 있다. /정재훈 기자

만개한 청계천매화거리 0 22일 서울 성동구 청계천매화거리를 찾은 시민들이 활짝 핀 매화 사진을 찍고 있다. /정재훈 기자

만개한 청계천매화거리 0 22일 서울 성동구 청계천매화거리를 찾은 시민들이 활짝 핀 홍매화를 배경으로 사진을 찍고 있다. /정재훈 기자

만개한 청계천매화거리 0 22일 서울 성동구 청계천매화거리를 찾은 시민들이 활짝 핀 매화거리를 걷고 있다. /정재훈 기자

만개한 청계천매화거리 0 22일 서울 성동구 청계천매화거리를 찾은 시민들이 활짝 핀 매화거리를 걷고 있다. /정재훈 기자

만개한 청계천매화거리 0 22일 서울 성동구 청계천매화거리를 찾은 시민들이 도심 속 활짝 핀 매화거리를 걷고 있다. /정재훈 기자

22일 서울 성동구 청계천매화거리를 찾은 시민들이 활짝 핀 홍매화를 배경으로 사진을 찍고 있다.