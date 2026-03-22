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[포토] 매화 만개한 청계천매화거리

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정재훈 기자

승인 : 2026. 03. 22. 13:08

만개한 청계천매화거리
22일 서울 성동구 청계천매화거리를 찾은 시민들이 활짝 핀 홍매화를 배경으로 사진을 찍고 있다. /정재훈 기자
22일 서울 성동구 청계천매화거리를 찾은 시민들이 활짝 핀 홍매화를 배경으로 사진을 찍고 있다.

만개한 청계천매화거리
22일 서울 성동구 청계천매화거리를 찾은 시민들이 활짝 핀 매화 사진을 찍고 있다. /정재훈 기자
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22일 서울 성동구 청계천매화거리에 매화가 만개해 있다. /정재훈 기자
만개한 청계천매화거리
22일 서울 성동구 청계천매화거리를 찾은 시민들이 활짝 핀 매화 사진을 찍고 있다. /정재훈 기자
만개한 청계천매화거리
22일 서울 성동구 청계천매화거리를 찾은 시민들이 활짝 핀 홍매화를 배경으로 사진을 찍고 있다. /정재훈 기자
만개한 청계천매화거리
22일 서울 성동구 청계천매화거리를 찾은 시민들이 활짝 핀 매화거리를 걷고 있다. /정재훈 기자
만개한 청계천매화거리
22일 서울 성동구 청계천매화거리를 찾은 시민들이 활짝 핀 매화거리를 걷고 있다. /정재훈 기자
만개한 청계천매화거리
22일 서울 성동구 청계천매화거리를 찾은 시민들이 도심 속 활짝 핀 매화거리를 걷고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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