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[포토] 청계천 매화 꿀 따는 직박구리

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정재훈 기자

승인 : 2026. 03. 22. 13:14

매화 꿀 따는 직박구리4
22일 서울 성동구 청계천매화거리에서 직박구리가 매화에서 꿀을 따고 있다. /정재훈 기자
22일 서울 성동구 청계천매화거리에서 직박구리가 매화에서 꿀을 따고 있다.

매화 꿀 따는 직박구리
22일 서울 성동구 청계천매화거리에서 직박구리가 매화에서 꿀을 따고 있다. /정재훈 기자
매화 꿀 따는 직박구리1
22일 서울 성동구 청계천매화거리에서 직박구리가 매화에서 꿀을 따고 있다. /정재훈 기자
매화 꿀 따는 직박구리2
22일 서울 성동구 청계천매화거리에서 직박구리가 매화에서 꿀을 따고 있다. /정재훈 기자
매화 꿀 따는 직박구리3
22일 서울 성동구 청계천매화거리에서 직박구리가 매화에서 꿀을 따고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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