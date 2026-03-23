[포토] 중동 상황 대응 비상경제대책 회의 주재하는 오세훈 시장

중동 상황 대응 서울시 비상경제대책 회의11 0 오세훈 서울시장(왼쪽 두번째)이 23일 서울시청 기획상황실에서 열린 중동 상황 대응 서울시 비상경제대책 회의에 참석해 모두발언을 하고 있다.

오세훈 서울시장(왼쪽 두번째)이 23일 서울시청 기획상황실에서 열린 중동 상황 대응 서울시 비상경제대책 회의에 참석해 모두발언을 하고 있다.