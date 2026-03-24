인천시, 2045년 도시청사진 그린다…AI가 초안 잡고 시민이 검증

getImage 0 이원주 도시계획국장이 24일 시청 브리핑룸에서 도시계획국 소관 현안과 관련해 기자브리핑을 하고 있다.

인천시가 인공지능(AI)과 모바일 기술을 전격 도입해 향후 20년의 도시 청사진을 그리는 '2045년 인천도시기본계획 및 생활권계획' 수립에 본격 착수한다.이번 계획은 단순한 도시 설계를 넘어 첨단 기술을 활용해 수립 기간을 획기적으로 단축하고 시민 참여를 극대화하는 '도시계획의 디지털 전환'을 예고하고 있다.인천광역시는 교통·안전·문화 등 생활권별 생활여건 개선 방안을 종합적으로 담는 법정 최상위 계획인'2045년 인천도시기본계획 및 생활권계획'을 추진한다고 24일 밝혔다.인천시는 이번 2045 계획 수립 과정에서 자체 개발한 '인천도시기본계획 수립 AI'를 적극 활용할 방침이다. 앞서 인천시가 진행한 실증을 통해 기존 방식으로는 약 19개월이 소요되던 계획 초안 작성을 단 5주로 단축할 수 있는 결과를 확보했다.시민 참여 방식에도 큰 변화가 생긴다. 기존 오프라인 공청회 중심의 의견 수렴에서 벗어나 모바일 기반 시스템을 도입한다. 이를 통해 시민 의견 제출 건수가 기존 대비 약 87배나 늘어나는 등 소통의 폭이 비약적으로 넓어질 전망이다. AI가 신속하게 초안을 작성하면, 모바일을 통해 상시 수렴된 시민의 목소리를 전문가 그룹이 검토하고 보완하여 계획의 완성도를 높이는 구조다.인천시는 고밀도 도시 중심의 '15분 도시' 모델을 넘어, 인천만의 복합적인 지리적 특성을 반영한 '인천형 N분 도시(Beyond 15-Minute)' 모델을 도입한다. 현재 유럽연합(EU)의 도시혁신 프로그램(DUT)에 선정돼 관련 국제공동연구를 수행 중이다. 신도시와 원도심, 강화·옹진 등 도서 지역이 공존하는 인천의 특성에 맞춰 지역별로 최적화된 시간 기준과 접근성 체계를 정교하게 설계할 계획이다.인천시는 오는 5월 용역에 착수해 토지적성평가와 재해취약성 분석 등 법정 기초조사를 병행한다. 이후 시민과 전문가의 의견을 수렴해 2028년 6월 최종 계획을 확정·공고할 예정이다.이원주 시 도시계획국장은 "이번 계획은 도시계획 수립 방식 자체를 혁신하는 의미가 있다"며 "AI와 모바일을 통해 효율성을 높이고, 모든 시민이 소외됨 없이 균형 잡힌 생활환경을 누릴 수 있도록 차질 없이 추진하겠다"고 밝혔다.