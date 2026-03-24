전진선 양평군수 “서울-양평 고속도로 사업 재개 결정 환영”

강하IC 포함·동부권 연계 강조…“주민 편익 중심 노선 필요”

2 서울 - 양평 고속도로사업 재개관련 기자회견 0 전진선 양평군수가 24일 군청 별관 대회의실에서 서울 - 양평 고속도로사업 재개와 관련해 환영 입장을 밝히는 기자회견을 하고 있다. /양평군

전진선 양평군수가 서울-양평 고속도로 사업 재개 결정에 대해 환영한다는 입장을 밝혔다. 다만 향후 노선 검토 과정에서 지역주민 의견이 충분히 반영돼야 한다는 점도 분명히했다.전 군수는 24일 군청 별관 대회의실에서 기자회견을 갖고 "(고속도로) 사업 재개 결정은 오랜 기간 이를 기다려 온 군민들에게 의미 있는 소식"이라며 "정부 계획에 따라 사업이 차질 없이 추진되기를 기대한다"고 밝혔다.서울-양평 고속도로는 하남과 광주를 거쳐 양평을 연결하는 수도권 동부 지역의 핵심 교통망 사업으로, 교통 혼잡 완화와 지역 균형 발전을 위한 기반시설로 평가되고 있다. 당초 예정됐던 노선이 변경되는 변수를 맞아 2023년 7월 사업이 중단된 이후 지역 사회에서는 사업 정상화를 요구하는 목소리가 이어져 왔다.전 군수는 사업 추진 과정에서 주민 편익을 고려한 노선 설계의 중요성을 강조하며 "타당성 조사 단계에서 양평 발전에 실질적인 도움이 되는 강하IC가 포함된 노선이 검토될 필요가 있다"고 밝혔다.향후 노선 연장을 통해 경기도와 강원도를 연결하는 광역 교통망 구축 필요성도 제시했다. 그는 "양평 동부권과 홍천 지역을 연계하는 교통망이 구축될 경우 지역 접근성과 생활 편의가 한층 개선될 것으로 기대된다"고 말했다.