하남시 “주민 위해 일하는 통·반장님, 건강부터 챙기세요”

관내 의료기관 5곳과 건강검진 지원 위한 업무협약 체결

시청 상황실에서 관내 의료기관 5곳과 하남시 통장협의회·주민자치협의회가 ‘통·반장 및 주민자치위원 건강검진 지원’을 위한 업무협약을 체결하였다. (왼쪽부터 강유진 보바스병원 대표원장, 남창수 주민자치협 0 이현재 하남시장(왼쪽 네번째)이 24일 시청 본관 상황실에서 관내 의료기관 5곳, 하남시 통장협의회·주민자치협의회 관계자와 '통·반장 및 주민자치위원 건강검진 지원'을 위한 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 강유진 보바스병원 대표원장, 남창수 주민자치협의회장, 구교영 통장협의회장, 이 시장, 강동욱 아산바른내과 대표원장, 유정선 365플러스내과 대표원장, 김성호 미사위대항의원 대표원장, 이희종 하남S병원 이사장. /하남시

하남시가 지역 행정 최일선에서 활동하는 통·반장과 주민자치위원의 건강 관리를 위한 지원에 나섰다.25일 하남시에 따르면 이현재 시장은 전날 시청 본관 상황실에서 남창수 주민자치협의회장, 구교영 통장협의회장, 관내 병원 관계자 등이 참여한 가운데 '통·반장 및 주민자치위원 건강검진 지원'을 위한 업무협약을 체결했다.이번 협약은 지역 의료기관이 건강검진 서비스를 할인 제공하는 사회공헌 활동의 일환으로 추진됐다. 생업에 종사하면서도 주민들을 위해 바쁜 일정을 소화해야 하는 통·반장과 주민자치위원의 건강관리 여건을 개선하고 지역보건 수준 향상을 도모하겠다는 취지에서다.협약에 따라 참여 의료기관은 기본 건강검진을 비롯해 MRI, CT, 초음파, 내시경 등 주요 검진 항목에 대해 비용 우대 혜택을 제공한다. 검진 희망자는 관련 확인 서류를 제출한 뒤 병원 예약을 통해 이용할 수 있으며, 비용은 개인이 부담하되 의료기관별 할인 혜택이 적용된다.하남시 관계자는 "앞으로 협약 의료기관을 확대하는 등 이용 활성화를 통해 건강검진 지원 체계를 지속적으로 보완해 나갈 계획"이라고 말했다.