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임산부부터 영유아까지…의정부시, 친환경 먹거리 지원 확대 총력전

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의정부 진현탁 기자

승인 : 2026. 03. 25. 10:54

3.도시농업과(의정부시, 친환경 먹거리 지원 확대…생애주기별 먹거리 복지 강화)
김동근 의정부시장(오른쪽 첫번째)이 지난해 10월 귀락마을에서 열린 꼬마농부 도정체험에 참여한 어린이들의 모습을 지켜보고 있다. /의정부시
경기 의정부시가 친환경 먹거리 지원을 확대하기 위해 팔을 걷어붙였다.

임산부부터 영유아에 이르는 생애주기별 먹거리 복지 체계를 구축한 점이 돋보인다. 영유아와 아동·청소년의 건강한 식생활 환경을 조성하고, 지역농가와 연계한 공급체계를 구축해 안정적인 먹거리 지원을 추진한다는 구상이다.

25일 의정부시에 따르면 먼저 임산부와 영유아를 대상으로 친환경 농산물 지원을 실시한다. 지난해 1월 1일 이후 출산한 산모와 임산부에게 연간 24만원(자부담 포함)을 지원하며, 전용 온라인 쇼핑몰(에코이몰)에서 유기농 농산물 등을 선택해 이용할 수 있다. 지난해까지는 추첨을 통해 신청자 중 일부만 선정됐지만, 올해부터는 대상 요건을 충족한 신청자 모두가 지원받을 수 있도록 사업을 확대하기로 했다.

어린이집, 지역아동센터 등 보육시설과 취학 전 가정보육 아동을 대상으로 제철 과일을 연 58회 제공하는 건강과일 공급사업도 운영한다. 이를 통해 아동의 식습관 형성을 지원하고 지역농가와의 연계를 이어갈 계획이다.

학교급식 분야에서도 친환경 농축산물 지원을 지속한다. 지역 내 96개교(병설유치원 및 초·중·고·특수학교)를 대상으로 친환경 및 G마크 인증 농축산물과 쌀 사용에 따른 구매금액 차액을 지원한다. 이를 위해 공급업체 선정과 식재료 점검·검사를 병행하며 위생 관리를 추진할 방침이라고 시는 설명했다.

취약계층 농식품 지원 확대를 위해서는 그 지원 대상를 기존 아동 포함 가구에서 2026년부터 생계급여 수급가구 중 34세 이하 청년 포함 가구까지 확대한다. 지원금액은 1인가구 월 4만원부터 4인가구 월 10만원까지 가구원 수에 따라 차등 지급된다.

바우처는 지정된 온·오프라인 사용처에서 국내산 채소, 과일, 육류, 흰 우유, 신선 알류, 두부류 등을 구매할 수 있다. 올해부터는 버섯류와 산나물류 등 임산물도 구매물품에 포함된다.

의정부시 관계자는 "시민의 건강한 식습관 형성과 영양불균형 해소를 위해 산모부터 성장기 아동, 자립을 준비하는 청년까지 생애주기별 먹거리 지원을 추진하고 있다"며 "앞으로도 지역 농가와 연계한 공급체계를 바탕으로 시민의 식생활 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.
진현탁 기자

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