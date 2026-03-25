KF-21 출고의 굉음, 경남 항공산업 도약 신호탄 됐다

사천 KAI서 양산 1호기 출고식… 전력화·양산 체제 본격 진입

엔진 특화단지·MRO 기반 확대… 사천 중심 항공산업 집적화 속도

해외 대사·무관단 집결… 10월 사천에어쇼 연계 수출 상담 추진

KakaoTalk_20260325_155846693_01 0 한국형 전투기 KF-21 양산 1호기가 출고식에서 박완수(왼쪽) 경남도지사가 안규백 국방부 장관과 인사를 하고 있다./ 경남도

한국형 전투기 KF-21 양산 1호기가 출고되며 경남 항공산업이 전력화와 수출 단계로 진입했다.사천 한국항공우주산업 본사에서 25일 'KF-21 양산 1호기 출고식'이 열렸다.이날 행사에는 이재명 대통령과 박완수 경남도지사를 비롯해 국방부, 방위사업청, 공군 관계자 등 500여 명이 참석했다.출고식은 양산 1호기 실물 공개와 비전 영상 상영, 블랙이글스 축하 비행 등으로 진행됐다.KF-21은 설계부터 제작, 실증까지 전 과정이 경남에서 이뤄진 전투기다. 이번 출고는 양산 체제 진입과 함께 전력화 단계로 넘어갔다는 점에서 의미가 크다.경남도는 이번 출고를 계기로 사천을 중심으로 한 항공산업 집적화를 강화할 계획이다.도는 첨단항공엔진 특화단지 조성과 민·군 통합 유지·보수·정비 산업 기반 구축에 나선다. 항공산업 전 주기 경쟁력을 확보하겠다는 구상이다.수출 확대 움직임도 이어지고 있다.이날 행사에는 인도네시아 등 13개국 주한대사와 해외무관단이 참석해 관심을 보였다.경남도는 10월 사천에어쇼 기간에 해외 바이어를 초청해 수출 상담을 진행할 계획이다.지역 경제 파급 효과도 예상된다.KF-21 양산이 본격화되면 도내 항공 부품 업체의 생산 물량이 늘고 고용 확대도 뒤따를 것으로 보인다.박완수 경남도지사는 "KF-21 양산 1호기 출고는 경남 항공산업이 도약하는 계기"라며 "세계 시장 진출 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.