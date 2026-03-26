닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경남

정영두 김해시장 예비후보, 복지 돌봄 대개혁 보건의료 대전환 약속

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260326010008058

글자크기

닫기

김해 허균 기자

승인 : 2026. 03. 26. 14:54

김해형 원스톱 통합돌봄 체계 구축
도립 공공산후조리원 유치 등 약속
정영두 기자회견
정영두(중앙) 더불어민주당 김해시장 예비후보가 복지·보건 의료 공약을 발표하고 있다./ 허균 기자
정영두 더불어민주당 김해시장 예비후보는 시민의 건강과 일상을 지키기 위한 '복지·돌봄 대개혁 및 보건의료 대전환' 공약을 26일 발표했다.

정 후보는 이날 경남 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 김해형 원스톱 통합돌봄 체계 구축으로 시민 중심의 '돌봄 특별시'를 완성하겠다고 밝혔다. 주요 내용은 출산과 육아부터 어르신 일자리까지 생애주기를 책임지는 24시간 안심 돌봄 체계 확충이다.

복지 분야에서는 어르신의 경륜을 활용한 '어르신 적성 일자리' 확대와 경로당 주 7일 무상 점심 지원을 약속했다. 여성의 생애주기별 지원을 위해 '김해시 마더센터'를 설립하고 경력단절 여성의 재취업을 체계적으로 돕겠다는 구상도 내놨다.

보건의료 분야는 도립 공공산후조리원 김해 유치와 민간 산후조리원 이용 비용 지원을 병행하는 투트랙 전략을 제시했다. 이어 여성청소년 생리대 보편 지원 사업 실시와 달빛어린이병원 및 공공 심야약국 권역별 확대 등 공공 의료망 강화 방안을 포함했다.

정 후보는 야간 운영 결손금과 의료진 초과 수당 지원을 위한 관련 조례 제·개정으로 안정적인 운영을 보장하겠다고 강조했다.

정 후보는 "요람에서 노후까지 시민의 건강과 일상을 책임지는 따뜻한 김해를 만들겠다"며 "김해의 복지와 보건의료를 확실하게 바꾸겠다"고 말했다.
허균 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

이란 “협상 거론은 美 패배” vs 백악관 “생산적 대화”…이스라엘 ‘조기 종전’ 우려 속 타격 격화

국세청, 사업 자금 대출로 주택 취득 철저히 검증

‘왕사남’ 장항준 감독·유해진이 챙길 ‘가욋돈’ 규모는?

李대통령 “전기요금 웬만하면 유지…전기 절약 협조해 달라”

유류세 인하 확대·요소 수급 관리…정부, 중동발 ‘복합위기’ 총력 대응

트럼프 방중 5월 14~15일…이란 전쟁 ‘종결 시간표’ 반영된 미중 정상회담

이란, 美 15개 종전안 ‘공식 거부·물밑 검토’ 이중 행보…핵·호르무즈 놓고 충돌 속 지상전 기로

지금 뜨는 뉴스

광화문에 ‘한글 현판’ 추가될까…31일 토론회 개최

“청소년 중독 방치” 인스타·유튜브 90억 배상 위기 몰렸다

“유독 나만 멀쩡하네”…알고보니 ‘이것’ 자체가 달랐다

출시 첫날 200만장 팔렸다…‘붉은사막’ 글로벌 흥행 초읽기

“항공권 취소?” 이란전 노린 피싱 문자, 클릭하면 털린다