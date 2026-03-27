군포시민은 좋겠네…지역 열요금 내달부터 2% 인하

군포시, GS파워와 협상 거쳐 조정 성과…1가구당 1만4800원 절감

clip20260327075604 0 하은호 군포시장(뒷줄 가운데)이 26일 시청 회의실에서 GS파워 관계자들과 면담을 갖고 열요금 인하 필요성을 설명하고 있다./군포시

경기 군포시가 중동발 위기로 더욱 급등할 수 있는 난방비로 어려움을 겪을 수 있는 시민들 부담을 덜기 위해 GS파워와 두 차례에 걸친 협상을 통해 다음달 1일부터 열요금을 2% 인하하는 결과를 얻어냈다.27일 군포시에 따르면 1가구당 연평균 열요금 74만원을 기준으로 2% 인하하면 가구당 1만4800원 인하 효과를 보게 된다. 결국 지역냉난방을 이용하는 5만9000가구가 8억7000만원가량의 요금인하 혜택을 보게 되는 것이다.열요금 조정은 '지역냉난방 열요금 산정기준 및 상한 지정 고시'에 따른 정부 기준 반영과 고객부담 완화를 고려해 GS파워가 결정한 조치다. 군포시는 지난해 GS파워와 두 차례 간담회를 갖는 등 지속적인 인하를 요구해 다년간에 걸친 요금인상 흐름 속에서도 열요금 인하라는 큰 결정을 이끌어냈다.이번 인하 조치로 안양열병합발전소 열공급지역인 군포시, 안양시, 과천시, 의왕시와 부천열병합발전소 열공급지역인 부천시, 인천시 일부, 시흥시, 서울시 일부도 열요금 인하 혜택을 받게 됐다.한편 GS파워는 시장기준요금 연료비 연동 및 고정비 정산 결과에 따라 열요금은 변동될 수 있으며 중동 사태에 따른 국제유가 폭등으로 조정될 수 있다고 밝혔다.하은호 시장은 "최근 중동 사태 등으로 국제 에너지 가격 변동성이 커지면서 시민들 난방비 부담이 증가할 수 있는 상황에서 이번 열요금 인하가 시민들의 부담을 조금이나마 덜어주는 계기가 되길 기대한다"며 "앞으로도 시민 생활비 부담 완화와 난방복지 강화를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.