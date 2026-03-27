[포토] 강동구, 2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지 개최

2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지3 0 27일 서울 강동구 천호자전거거리에서 열린 '2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지'에서 참가자들이 출발하고 있다. /정재훈 기자

2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지2 0 27일 서울 강동구 천호자전거거리에서 열린 '2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지'에서 참가자들이 출발을 기다리고 있다. /정재훈 기자

2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지1 0 27일 서울 강동구 천호자전거거리에서 열린 '2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지'에서 참가자들이 출발을 기다리고 있다. /정재훈 기자

2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지 0 이수희 강동구청장이 27일 서울 강동구 천호자전거거리에서 열린 '2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지'에서 시륜식을 하고 있다. /정재훈 기자

2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지 0 이수희 강동구청장이 27일 서울 강동구 천호자전거거리에서 열린 '2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지'에서 출발에 앞서 참가자들과 기념촬영을 하고 있다. /정재훈 기자

2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지2 0 이수희 강동구청장이 27일 서울 강동구 천호자전거거리에서 열린 '2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지'에서 참가 시민들과 인사를 나누고 있다. /정재훈 기자

2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지 0 이수희 강동구청장이 27일 서울 강동구 천호자전거거리에서 열린 '2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지'에서 출발에 앞서 참가자들과 기념촬영을 하고 있다. /정재훈 기자

2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지2 0 이수희 강동구청장이 27일 서울 강동구 천호자전거거리에서 열린 '2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지'에서 참가 시민들을 격려하고 있다. /정재훈 기자

27일 서울 강동구 천호자전거거리에서 열린 '2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지'에서 참가자들이 출발을 하고 있다. 강동구는 이번 벚꽃 라이딩 챌리지를 통해 지역 관광자원을 널리 알리고, 상권과 연계한 라이딩·나들이 코스를 마련해 지역 주민과 함께하는 봄맞이 축제로 준비했다. 올해 벚꽃 라이딩 챌린지는 강동 한강그린웨이와의 연계를 강화하고, 개막행사를 한층 풍성하게 구성한 것이 특징이다.