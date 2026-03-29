김미화 천안시장 예비후보 “시민이 체감할 변화, 발로 뛰며 만들겠다”

'캠프 방문의 날' 시민 1500여 명 몰려

교육·복지·원도심 재생 등 생활밀착 행보

clip20260329103426 0 김미화 천안시장 예비후보가 부모와 함께 선거사무소를 방문한 아이들과 기념촬영하고 있다./배승빈 기자

photo_2026-03-28_19-14-24 0 김미화 천안시장 예비후보(왼쪽 아홉번째)가 신부동 선거사무소에서 열린 '캠프 방문의 날' 행사에서 민주당 소속 출마자들과 파이팅을 하고 있다./배승빈 기자

더불어민주당 김미화 천안시장 예비후보가 기존의 딱딱한 개소식 관행을 벗고 시민과 눈높이를 맞추는 현장형 소통으로 주목받고 있다.김미화 예비후보는 지난 28일 천안 신부동 선거사무소에서 '캠프 방문의 날'을 열고 시민들과 직접 만났다.주최 측 추산 1500여 명이 찾은 이날 행사는 동원 중심 개소식 대신 누구나 자유롭게 드나들 수 있는 개방형 프로그램으로 운영됐다.현장 분위기도 기존 정치 행사와는 결이 달랐다. 구호와 연설 대신 차와 다과를 나누는 가운데 가족 단위 방문객들이 자연스럽게 머물며 후보와 대화를 이어갔다.정치적 메시지를 일방적으로 전달하기보다 일상적 대화를 중심에 둔 생활형 소통이 강조된 모습이다.시민 반응도 이어졌다. 한 방문객은 "선거사무소라기보다 동네 사랑방 같은 분위기였다"며 "아이와 함께 와도 부담이 없었고, 후보가 직접 이야기를 듣는 모습이 인상적이었다"고 했다.정치권 인사들도 대거 참석했다. 이정문 충남도당위원장과 이재관 국회의원을 비롯해 양승조·박수현 충남도지사 예비후보, 시·도의원 및 지방선거 출마 예정자들이 자리했다.김 예비후보는 이날도 현장 정치를 강조했다. 교육·복지·여성·아동 등 생활 밀착형 의제를 중심에 두고 시민 의견을 정책으로 연결하겠다는 구상이다.김 예비후보는 "바쁜 시간에도 캠프를 찾아주신 시민 한 분 한 분께 감사드린다"며 "현장에서 들은 목소리를 바탕으로 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다"고 했다. 이어 "정치는 현장에서 답을 찾아야 한다"며 "앞으로도 시민과 가까운 자리에서 소통을 이어가겠다"고 덧붙였다.'다시 그리다, 천안'을 슬로건으로 내건 김 예비후보는 원도심 재생과 생활밀착형 행정을 앞세워 현장 중심 행보를 이어가고 있다.