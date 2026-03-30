장애인·비장애인이 함께 어울려 운동하는 건강한 안산 만든다

안산반다비체육문화센터 개관…국비 포함 207억원 투입

1.안산시,‘반다비체육문화센터’개관… 체육복지·사회통합 거점 마련(2) 0 이민근 안산시장(앞줄 왼쪽 열 번째)이 27일 열린 '안산반다비체육문화센터' 개관식에서 참석자들과 테이프 커팅을 하고 있다./안산시

경기 안산시의 장애인 체육복지 시설 확충 노력이 많은 이들의 주목을 끌고 있다.30일 안산시에 따르면 최근 개관식을 갖고 본격적인 운영에 들어간 '안산반다비체육문화센터'는 장애인 생활체육 활성화를 통해 비장애인과의 교류를 확대함으로써 지역 내 통합복지 실현을 위한 실질적 인프라로 기대를 모은다.안산반다비체육문화센터는 단원구 올림픽기념관 부지에 지상 3층, 연면적 4663㎡ 규모로 건립됐다. 주요 시설로는 1층 다목적 강당, 2층 수영장(25m×4레인) 및 실내체육관, 3층 체력단련실 및 학습공간 등이 조성됐다.안산반다비체육문화센터에는 장애인 생활밀착형 국민체육센터 조성 공모사업 선정으로 확보한 국비 71억원을 포함해 총 207억원이 투입됐다. 장애인이 우선 이용하되 비장애인도 함께 이용할 수 있도록 조성됐다.안산시는 이번 개관을 통해 장애인의 체육활동을 우선 보장하고, 누구나 편리하게 이용할 수 있는 환경을 마련함으로써 생활체육 활성화와 지역사회 교류 확대에 기여할 것으로 기대하고 있다.이민근 시장은 "장애인이 보다 안정적이고 체계적으로 체육활동을 즐길 수 있는 공간을 마련하게 돼 뜻깊다"며 "앞으로 장애인과 비장애인이 함께 어울리는 건강한 체육 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.