순창군, 지역 미식자원 활용 순창 장류 세계화 속도

외국인 참여형 프로그램 '장류벨트 미식관광' 운영

4월에 두 차례 진행, 현재 내·외국인 참가자 모집 중

순창 0330 - 장류벨트 미식관광 프로그램’ 운영 0 순창군이 전통 장류문화와 지역 미식자원을 통해 순창 장류의 세계화에 나선다./순창군

전북 순창군이 전통 장류문화와 지역 미식자원을 통해 순창 장류의 세계화에 나선다.군은 4월 외국인 참여형 체험 프로그램인 '장류벨트 미식관광 프로그램'을 두 차례 운영한다고 30일 밝혔다. 운영 일정은 1차 4월 3일부터 5일까지, 2차 4월 17일부터 19일까지다.이번 프로그램은 유네스코 인류무형문화유산으로 등재된 장 담그기 문화를 기반으로 외국인의 시각에서 순창 미식관광을 자연스럽게 홍보하기 위해 기획됐다.참가 대상은 10개국 이상의 내·외국인으로 구성되며, 현재 참가자를 모집 중이다. 특히 SNS 활용이 가능하고 숏폼 영상 콘텐츠 제작이 가능한 지원자를 중심으로 일정 수준 이상의 팔로워를 보유한 참여자를 선발할 예정이다.프로그램은 순창의 대표 미식을 체험하는 일정으로 참가자들은 장류를 활용한 순창고추장불고기와 순창삼합, 보리비빔밥 등 지역 대표 음식과 순창담은초콜릿, 콩이빵 등 지역 디저트 경험과 전통 장 담그기 과정으로 진행된다.또 금과 들소리 체험과 농장 체험, 옹기 체험 등 지역 문화자원을 활용한 다양한 프로그램과 발효테마파크 등 주요 관광지 탐방도 함께 진행된다.이번 프로그램은 참가자가 직접 콘텐츠를 제작하고 이를 온라인으로 확산하는 '참여형 글로벌 홍보 모델'이라는 점에서도 의미가 크다.군 관계자는"이번 프로그램은 외국인이 직접 체험한 순창의 장류와 미식문화를 콘텐츠로 순창 장류의 세계화와 글로벌 미식관광 도시로 도약하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.