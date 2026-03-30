닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

[포토] 오세훈 시장, 어르신 활력충전 프로젝트 현장 설명회

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260330010009057

글자크기

닫기

정재훈 기자

승인 : 2026. 03. 30. 13:38

어르신 활력충전 프로젝트
오세훈 서울시장이 30일 서울 서초구 서초시니어플라자에서 열린 '어르신 활력충전 프로젝트 현장 설명회'에 참석해 인사말을 하고 있다 .
오세훈 서울시장이 30일 서울 서초구 서초시니어플라자에서 열린 '어르신 활력충전 프로젝트' 현장 설명회에 참석해 인사말을 하고 있다 .

어르신 활력충전 프로젝트
오세훈 서울시장이 30일 서울 서초구 서초시니어플라자에서 열린 '어르신 활력충전 프로젝트 현장 설명회'에 참석해 인사말을 하고 있다 .
어르신 활력충전 프로젝트
오세훈 서울시장이 30일 서울 서초구 서초시니어플라자에서 열린 '어르신 활력충전 프로젝트 현장 설명회'에 참석해 인사말을 하고 있다 .
어르신 활력충전 프로젝트
오세훈 서울시장이 30일 서울 서초구 서초시니어플라자에서 열린 '어르신 활력충전 프로젝트 현장 설명회'에 참석해 인사말을 하고 있다 .
정재훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

강남3구·한강벨트 훑는 세무조사 칼날…‘꼼수 탈세’ 임대업자 15명 정조준

미군, 이란 지상전 옵션 가시화…호르무즈 7개 섬 공략론에 이란 “불태운다” 경고

“패배한 적수 아니다”…이란, 4주 공습 속 미사일 유지·경제는 버텨

트럼프 “이란 석유 확보” 노골화…하르그섬 점령 검토 속 협상 병행

BMW M, 반세기 기술 축적…트랙 DNA로 완성된 고성능 브랜드

[MZ기자들의 패션톡톡] 출근도 데이트도 OK…지오지아 비즈니스 캐주얼 체험기

파키스탄서 이슬람 4개국 외무장관 회담…미·이란 직접 협상 초읽기

지금 뜨는 뉴스

랜쇼페 vs 메가통큰…‘金겹살’ 어디가 더 저렴할까

가까운 해외서 즐기는 여유…다시 뜨는 ‘홍콩 여행’

피카소 작품 여의도로 온다…퐁피두센터 한화 6월 개관

PHEV 얹히고 무게중심 높은데… “여전히 ‘M’ 답다”

“간장치킨은 눅눅하다?”…bhc ‘쏘이갈릭킹’ 직접 먹어보니