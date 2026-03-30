[포토] 오세훈 시장, 어르신 활력충전 프로젝트 현장 설명회

어르신 활력충전 프로젝트 0 오세훈 서울시장이 30일 서울 서초구 서초시니어플라자에서 열린 '어르신 활력충전 프로젝트 현장 설명회'에 참석해 인사말을 하고 있다 .

어르신 활력충전 프로젝트 0 오세훈 서울시장이 30일 서울 서초구 서초시니어플라자에서 열린 '어르신 활력충전 프로젝트 현장 설명회'에 참석해 인사말을 하고 있다 .

어르신 활력충전 프로젝트 0 오세훈 서울시장이 30일 서울 서초구 서초시니어플라자에서 열린 '어르신 활력충전 프로젝트 현장 설명회'에 참석해 인사말을 하고 있다 .

어르신 활력충전 프로젝트 0 오세훈 서울시장이 30일 서울 서초구 서초시니어플라자에서 열린 '어르신 활력충전 프로젝트 현장 설명회'에 참석해 인사말을 하고 있다 .

오세훈 서울시장이 30일 서울 서초구 서초시니어플라자에서 열린 '어르신 활력충전 프로젝트' 현장 설명회에 참석해 인사말을 하고 있다 .