산에서 응급상황? QR 찍으면 끝…동작구, 전국 최초 도입

전국 최초‘연속형 국가지점번호 띠’도입

산악 사고 골든타임 잡는다… QR코드 스캔 시 112·119로 즉시 신고

(사진2)까치산공원 등산로 펜스 구간에 설치된 국가지점번호 띠 0 동작구 까치산공원 등산로 펜스 구간에 설치된 국가지점번호 띠/동작구

산에서 응급상황이 발생했을 때 위치를 정확히 알리는 새로운 안전 시스템이 서울 동작구에 등장했다.동작구는 까치산공원 등산로에 전국 최초로 '연속형 국가지점번호 띠'를 설치 완료했다고 30일 밝혔다. 국가지점번호는 도로명주소가 없는 산악·하천·해안 등에서 정확한 위치를 알릴 수 있도록 국가가 부여한 표준 위치 표기 방식(한글 2글자+숫자 8자리)이다.기존 번호판은 500~700m 간격으로 설치돼 사고 당사자가 번호판을 찾으러 수백 미터를 이동해야 했다. 이에 구는 등산로 펜스를 따라 번호가 이어지는 '연속형 띠' 방식을 전국 최초로 창안했다. 까치산공원 350m 펜스 구간에 띠를 설치하고, 펜스가 없는 사각지대에는 공원 등을 활용해 25m 간격으로 번호판 18개를 추가 배치했다. 각 번호 띠의 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 해당 위치의 국가지점번호가 112·119 상황실로 즉시 전송된다. 박일하 구청장은 지난 26일 주민 20여 명과 현장을 점검하고 QR코드 가상 신고를 직접 시연했다. 구는 시범사업 운영 현황을 분석한 뒤 관내 주요 등산로 전역으로 확대를 검토할 계획이다.