닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 충청

김용 전 부원장, 김미화 천안시장 예비후보 응원…“헌신·진정성 이미 입증”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260331010009370

글자크기

닫기

천안 배승빈 기자

승인 : 2026. 03. 31. 09:14

clip20260331085631
김용 전 민주연구원 부원장(오른쪽)과 문진석 의원(왼쪽)이 김미화 천안시장 예비후보 선거사무소를 찾아 필승 의지를 다지고 있다./배승빈 기자
김용 전 민주연구원 부원장이 지난 30일 충남 천안시 동남구 씨엔에이타워 5층에 마련된 김미화 천안시장 예비후보 선거캠프를 찾아 힘을 보탰다.

이날 캠프를 찾은 김 전 부원장은 김미화 예비후보와 선거 준비 상황을 공유하고 6·3 지방선거 승리를 기원하는 메시지를 건넸다.

그는 "김예비후보가 이재명 대통령을 만들기 위해 헌신적으로 고생했다"며 "그 진정성과 현장 중심의 정치력은 이미 검증됐다"고 평가했다. 이어 "대한민국의 중심 천안에서 시장 후보로 오랫동안 고생하며 결연하게 나선 점을 누구보다 높이 평가하고 감사하게 생각한다"며 "주민들의 삶을 직접 책임지는 현장 행정에서 느끼는 보람은 어마어마할 것"이라고 강조했다. 그러면서 "큰 뜻을 품고 나선 만큼 지지자들이 크게 도와주길 바란다"고 당부했다.

김 예비후보는 김 전 부원장의 방문에 감사를 표하며 지지층 결집 의지를 다졌다. 그는 "이재명 대통령이 강조해온 민생 중심 정치처럼 시민의 먹고사는 문제를 가장 먼저 챙기겠다"며 "현장에서 답을 찾는 행정으로 천안의 변화를 이끌겠다"고 했다. 이어 "당 안팎의 지지와 기대를 엄중히 받아들이고, 오직 시민만 바라보는 선거로 반드시 승리로 보답하겠다"고 덧붙였다.

clip20260331090354
김용 전 민주연구소 부원장과 김미화 천안시장 예비후보가 지지자들과 파이팅을 하고 있다./배승빈 기자
배승빈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기