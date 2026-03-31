김용 전 부원장, 김미화 천안시장 예비후보 응원…“헌신·진정성 이미 입증”

clip20260331085631 0 김용 전 민주연구원 부원장(오른쪽)과 문진석 의원(왼쪽)이 김미화 천안시장 예비후보 선거사무소를 찾아 필승 의지를 다지고 있다./배승빈 기자

clip20260331090354 0 김용 전 민주연구소 부원장과 김미화 천안시장 예비후보가 지지자들과 파이팅을 하고 있다./배승빈 기자

김용 전 민주연구원 부원장이 지난 30일 충남 천안시 동남구 씨엔에이타워 5층에 마련된 김미화 천안시장 예비후보 선거캠프를 찾아 힘을 보탰다.이날 캠프를 찾은 김 전 부원장은 김미화 예비후보와 선거 준비 상황을 공유하고 6·3 지방선거 승리를 기원하는 메시지를 건넸다.그는 "김예비후보가 이재명 대통령을 만들기 위해 헌신적으로 고생했다"며 "그 진정성과 현장 중심의 정치력은 이미 검증됐다"고 평가했다. 이어 "대한민국의 중심 천안에서 시장 후보로 오랫동안 고생하며 결연하게 나선 점을 누구보다 높이 평가하고 감사하게 생각한다"며 "주민들의 삶을 직접 책임지는 현장 행정에서 느끼는 보람은 어마어마할 것"이라고 강조했다. 그러면서 "큰 뜻을 품고 나선 만큼 지지자들이 크게 도와주길 바란다"고 당부했다.김 예비후보는 김 전 부원장의 방문에 감사를 표하며 지지층 결집 의지를 다졌다. 그는 "이재명 대통령이 강조해온 민생 중심 정치처럼 시민의 먹고사는 문제를 가장 먼저 챙기겠다"며 "현장에서 답을 찾는 행정으로 천안의 변화를 이끌겠다"고 했다. 이어 "당 안팎의 지지와 기대를 엄중히 받아들이고, 오직 시민만 바라보는 선거로 반드시 승리로 보답하겠다"고 덧붙였다.