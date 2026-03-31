젊은이들이 모이는 도시 만든다…부천시, ‘청년착착 프로젝트’ 발표

청년이 주체적으로 정책에 참여하는 일자리·주거·복지&건강·공간&참여 정책 추진

부천시_2025년청년주간행사 0 조용익 부천시장(앞줄 가운데)이 지난해 9월 20일 부천종합운동장 일원에서 열린 2025 부천 청년주간행사에 참가한 지역청년들과 기념촬영을 하고 있다. /부천시

부천시_청년착착 발표 0 박정옥 부천시 청년청소년과장이 31일 시청 브리핑룸에서 '부천 청년착착 프로젝트'의 세부 내용을 설명하고 있다. /장이준 기자

경기 부천시가 청년들이 지역에 계속 머물며 자리잡을 수 있도록 돕기 위한 청사진을 제시했다.부천시는 31일 일자리, 주거, 복지·건강, 공간·참여 등 4대 분야를 통합해 체계적으로 지원하는 '부천 청년착착 프로젝트'를 발표했다. 프로젝트명에 붙여진 '착착'에는 청년의 정착·안착을 돕고, 이를 위한 정책을 차질 없이 추진하겠다는 의미가 담겨있다.우선 부천시는 만 15~39세 청년을 대상으로 직무훈련·취업·일자리 경험이 이어지도록 단계별 일자리 지원 체계를 강화한다. 부천일드림센터를 중심으로 지역 산업 수요에 맞춘 9개 직무 교육과정을 운영하고, 208명 모집을 목표로 하고 있다.부천청년리더샵에서는 인공지능(AI) 취업지원·면접 컨설팅, 화상면접장 및 면접 정장 무료 대여 등 취업 준비 전 과정을 지원한다. 지난해 202명이 대기업·공공기관·은행 등 취업에 성공했고, 올해는 210명의 청년에게 양질의 일자리를 연계하는 것이 목표다. 부천시는 고용노동부 미래내일 일경험을 통해 공공기관 7곳에서 45명 청년에게 최대 420만원의 인건비를 지원하는 인턴쉽 기회도 제공할 계획이다.청년 주거비 부담을 줄여 안정적인 정착을 돕는 정책도 이어간다. 19~34세까지의 저소득 무주택 청년 700명을 대상으로 월 최대 20만원을 지원하는 청년월세 지원사업은 기존 한시 사업에서 상시 사업으로 전환해 계속 추진한다.아울러 저소득 임차인의 전세 피해 방지를 위한 전세보증금 반환보증 보증료를 지원한다. 무주택 청년의 경우 임차보증금 3억원 이하, 연 소득 5000만원 이하라면 최대 40만원까지 지원받을 수 있다.저소득층 청년의 자산 형성과 자립 지원을 위해 진행하는 청년내일저축계좌 사업도 주목할 만한 정책이다. 중위소득 50% 이하 15~39세 근로 청년 280명을 대상으로, 본인 저축 월 10만원에 정부가 30만원을 매칭해 3년간 최대 1440만원과 이자를 적립할 수 있도록 하는 사업이다.청년의 몸과 마음을 위한 건강도 빈틈없이 챙긴다. 청년 청·포·도(청년 포기를 모르는 도전) 사업을 통해 연 2000건의 조기 검진과 1인당 연 최대 36만원 외래 치료비를 지원하고, 정신증 고위험군과 초기 정신질환자는 등록 관리와 집중 프로그램으로 악화를 예방한다. 권역별 찾아가는 상담과 온오프라인 캠페인도 병행해, 올해 2300건 이상의 상담·검진을 목표로 한다.청년 난임부부에게 출산당 체외수정 최대 20회, 인공수정 최대 5회를 지원하고, 본인부담금 일부 의료비를 지원한다. 이를 통해 난임부부의 경제적 부담을 덜고, 심리적 안정도 도모한다.원미·소사·오정 3개구 청년공간을 취업·창업·문화·커뮤니티를 아우르는 생활권 중심 정책 거점으로 운영하고 있는 점도 눈에 띈다. 세미나실·프로그램실·상담실 등을 활용해 취업 준비와 청년 모임 활동을 지원하며, 공간마다 연계 프로그램과 통합 홍보를 진행해 교차 이용을 활성화하고 있다. 앞으로도 청년 소모임 상시 모집, 우선 대관, 사무기기 사용 무상 지원을 통해 청년 네트워크를 확장할 계획이다.아울러 부천시는 청년정책위원회·청년정책협의체·청년공간TF·청년주간TF 등 4개 거버넌스를 체계화해 제안된 정책이 실행까지 이어지도록 한다는 계획이다. '부천시 청년 기본 조례'를 개정해 시 위원회 위촉직 위원의 20% 이상을 청년으로 위촉하는 규정을 신설하는 등 청년의 정책 결정 과정 참여도 제도화한다.박정옥 시 청년청소년과장은 "위원회, 거버넌스, 청년공간 등 청년들이 시정에 참여할 수 있는 창구를 넓혀 나갈 계획"이라며 "청년착착 프로젝트를 통해 청년이 부천에 정착하고 안착할 수 있도록 지속적으로 고민하고 노력하겠다"고 말했다.