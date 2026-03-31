경남도 “글로벌 함정 MRO 시장은 우리 안방”

산업부 주관 클러스터 구축 사업 선정…88조원 세계시장 공략

산업통상부공모사업선정관련브리핑(1) 0 이미화 경남도 산업국장(가운데)이 31일 도청 브리핑룸에서 경남이 글로벌 함정 MRO 클러스터 구축 사업에 선정됐다고 밝히고 있다. /허균 기자

경남도가 이란 전쟁을 계기로 새로운 블루오션으로 떠오른 글로벌 해양 방산시장 선점에 나선다.경남도는 31일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 도가 산업통상자원부 주관 '중소조선 함정 MRO(유지·보수·정비) 글로벌 경쟁력 강화지원' 국비 공모사업에 최종 선정됐다고 밝혔다.이 자리에서 이미화 도 산업국장은 "이번 사업 선정으로 2026년부터 5년간 국비 250억원을 포함한 총 495억원을 투입해 함정 MRO 산업 생태계를 완성할 계획"이라고 말했다.우선 경남도는 부산, 울산, 전남과 컨소시엄을 구성해 대표 지자체 역할을 수행하며 도내 60개 기업의 산업 전환과 전문 인력 600명 양성을 집중 지원한다. 또 이번 공모 선정에 이어 오는 6월 발표 예정인 방위사업청 주관 '방산혁신클러스터 함정 MRO' 공모에도 참여해 490억원의 추가 예산 확보에 총력을 기울인다는 방침이다.연간 88조원 규모로 추산되는 글로벌 함정 MRO 시장은 미국 해군 물량만 20조원에 달해 지역 조선업계의 새로운 먹거리로 떠오르고 있다. 경남도는 창원, 통영, 거제, 고성을 잇는 국내 최초 함정 MRO 클러스터를 조성하고 함정 MRO 종합지원센터를 구축해 수출 전진기지로 활용할 방침이다.특히 미 해군 함정 수리에 필수적인 함정정비협약(MSRA)과 사이버 보안인증(CMMC) 획득을 위한 전문 컨설팅을 지원해 도내 기업의 수주 역량을 강화한다. 인공지능(AI) 기반 지능형 정비 체계와 로봇 활용 공정 혁신 등 초격차 기술 확보를 통해 글로벌 경쟁력도 높일 계획이다.이 국장은 "경남은 방산 체계기업과 대형 조선소가 집적된 최적지"라며 "전략적 파트너 확보와 기업 역량 강화를 통해 K-해양 방산의 글로벌 성공 모델을 만들겠다"고 강조했다.