성동구 ‘칸쿤 출장’ 논란에…“10명 동행 공식일정, 사실 왜곡” 반박

국힘 김재섭 의원, 정원오 민주당 서울시장 예비후보 성동구청장 재임 시절 의혹 제기

성동구 "공식 초청·정상 절차, 인사와 무관" 정면 반박

"성별표기 단순 오타, 정보공개 원칙에 따라 정당한 비공개 처리"

0331 성동구청 전경 0 성동구청 전경/성동구

서울 성동구가 김재섭 국민의힘 의원이 제기한 공무국외출장 관련 의혹에 대해 정면 반박에 나섰다.구는 31일 "김재섭 국회의원이 제기한 의혹은 왜곡된 주장"이라고 밝혔다.앞서 김 의원은 이날 오전 "정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 성동구청장 재임 시절 한 여성 직원과 단둘이 멕시코 칸쿤 출장을 다녀왔다"며 의혹을 제기했다. 김 의원의 주장에 따르면, 당시 공무 출장 서류에 동행한 여성 직원의 성별이 '남성'으로 잘못 표기돼 있었으며 의원실의 자료 요청 시에도 성별이 가려진 채 제출됐다고 지적했다.이에 구는 반박문을 통해 "문제가 된 칸쿤 출장은 2023년 국제참여민주주의포럼 참가·발표와 SXSW 견학 등 문화 선진사례 벤치마킹을 위한 공적 일정이었다"고 강조했다.또 해당 출장에는 다수의 지방자치단체장을 포함한 관계자 10여 명이 함께했다.동행 직원의 성별이 잘못 기재된 데 대해서는 행정서류 작성 과정의 단순 오타라고 해명했다. 구 관계자는 이를 근거로 특정인과 동행했다는 의혹을 제기하는 것은 사실관계를 왜곡하는 것이라고 반박했다.정보공개 청구 과정에서 성별과 생년월일이 공개되지 않은 부분에 대해서도 구는 임의적 은폐가 아니라 개인정보 보호 관련 법령에 따른 통상적 비공개 처리라고 밝혔다.해당 직원의 채용 경위와 출장 간 연관성 주장에 대해서도 구는 선을 그었다. 출장은 2023년에 이뤄진 반면, 임기제 승진은 2025년 4월 해당 직위 공백 발생 이후 공개채용 절차를 거쳐 이뤄진 별개의 사안이라는 설명이다.구 관계자는 "정상적인 행정절차에 특정한 의도를 덧씌워 의혹을 부풀리는 것은 공직사회를 왜곡하는 행위"라며 "앞으로도 모든 행정절차를 관련 규정에 따라 투명하게 운영하고, 사실과 다른 주장에 대해서는 분명히 바로잡겠다"고 밝혔다.