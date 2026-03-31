닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 전남

‘나비축제 기획’ 이석형 전 함평군수, 한국농업기술진흥원장 취임

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260331010009602

글자크기

닫기

함평 신동준 기자

승인 : 2026. 03. 31. 15:37

농생명과학기술분야 연구개발성과의 산업적 진흥을 전담
기획과 행정경험 바탕 농산업 현장 연계 정책 추진 기대
이석형
이석형 한국농업기술진흥원 원장
한국농업기술진흥원은 '함평나비축제'를 기획한 이석형 전 함평군수가 다음 달 1일 제6대 원장으로 취임한다고 31일 밝혔다.

한국농업기술진흥원은 농촌진흥청이 2009년 9월 전북 익산에 설립한 공공기관으로, 농생명과학기술 분야 연구개발 성과의 산업화를 지원하는 역할을 맡고 있다. 특히 연구 성과의 현장 실용화와 확산을 통해 농업인의 소득 증대와 농식품 산업의 부가가치 창출을 목표로 한다.

진흥원은 최근 인공지능(AI)과 디지털 기술 확산에 대응해 농업 분야 기술 혁신과 산업 경쟁력 강화를 주요 과제로 추진하고 있다. 이를 위해 AI 기반 농업기술 도입, 첨단기술 융합, 지속가능한 농산업 기반 구축 등을 중점 추진할 계획이다.

진흥원 측은 "이 신임 원장이 지역 축제 기획과 행정 경험을 바탕으로 농산업 현장과 연계된 정책 추진에 역할을 할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이 신임 원장은 KBS PD 출신으로 함평군수 3선을 역임하며 나비축제와 국향대전을 대한민국 최고의 콘텐츠로 자리매김하는 데 이바지 했다.

함평군수 재임 당시 추진된 '황금박쥐 조형물'은 제작 과정에서 예산 적절성 논란이 제기된 바 있다. 다만 이후 관광객 유입 효과와 지역 홍보 측면에서 긍정적인 평가도 함께 나오고 있다.


신동준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기