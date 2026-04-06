‘천안 김미화 후보 응원’ 이수진 의원 “여성 정치참여 확대는 시대 과제”

clip20260406085511 0 더불어민주당 전국여성위원장인 이수진 국회의원(왼쪽)이 김미화 천안시장 예비후보(가운데) 선거사무소를 방문해 이재관 국회의원과 함께 손을 맞잡고 필승을 다짐하고 있다./배승빈 기자

clip20260406085831 0 이수진 전국여성위원장(뒷줄 왼쪽 네번째)과 이재관 국회의원(여섯 번째)이 김미화 천안시장 예비후보( 다섯 번째) 선거사무소를 방문해 지역 기초·광역의원 예비후보들과 파이팅을 하고 있다./배승빈 기자

더불어민주당 전국여성위원장 이수진 국회의원이 6·3 지방선거를 앞두고 충남 천안을 방문해 여성 정치 참여 확대와 필승 의지를 다졌다.이 의원은 지난 5일 천안시 신부동에 위치한 김미화 천안시장 예비후보 선거사무소를 찾아 지역 기초·광역의원 예비후보들과 차담회를 가졌다.이날 자리에는 천안을 지역구로 둔 이재관 국회의원도 함께해 여성 후보들의 현장 애로사항을 청취하고 정치 진입 과정에서의 구조적 한계에 대한 의견을 나눴다.이수진 의원은 김미화 예비후보에 대해 "충남에서 사실상 유일하게 여성 기초단체장에 도전하는 후보"라며 "이번 선거는 충남에서도 여성 단체장이 탄생할 수 있다는 가능성을 보여주는 중요한 분기점이 될 것"이라고 강조했다.특히 그는 김 후보가 지난 대선 당시 '빛의 혁명 유세단'으로 활동한 이력을 언급하며 "정치적 소외 지역인 이른바 선거 오지를 찾아 묵묵히 헌신해온 진정성이 가장 큰 자산"이라고 평가했다.이어 참석한 후보들에게 "시민 속으로 들어가 목소리를 경청할 때 정치인은 성장한다"며 "여성 정치인이 가진 섬세한 공감 능력과 생활밀착형 정책을 강점으로 삼고, 조직력 등 약점은 현장 활동을 통해 보완해야 한다"고 조언했다.이재관 의원은 "여성의 정치 참여 확대는 지역 발전의 실질적인 변화를 이끄는 핵심 동력"이라며 "현장의 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 했다.이날 차담회에서는 여성 정치인들이 현장에서 마주하는 구조적 장벽에 대한 문제 제기도 이어졌다.참석자들은 여성의 정치 진입을 가로막는 현실적 한계가 개인의 노력에만 맡겨질 것이 아니라, 당과 사회 차원의 제도 개선으로 이어져야 한다는 데 공감대를 형성했다.김미화 예비후보는 "깨끗한 정책과 흔들림 없는 원칙으로 천안의 변화와 균형 발전을 반드시 이뤄내겠다"며 "앞으로도 여성 정치 참여 확대를 위해 지속적으로 힘을 보태겠다"고 했다.