“늦은 벚꽃 보고싶다면”…진안고원 마이산-용담호 가보자

해발 높아 뒤늦게 개화

산책-드라이브 모두 좋아

04-06 진안군, 늦게 피어 더 여유로운 진안고원 벚꽃 여행 추천(마이산) 0 봄철 대표 관광 콘텐츠인 진안고원 벚꽃 여행지 마이산 전경./진안군

올해 벚꽃나들이를 놓쳤다고 아쉬워 하지 말자.전북지역의 진안고원 벚꽃 여행이 기다리고 있기 때문이다.진안고원은 평균 해발고도 350m에 달해 꽃도 늦게 핀다. 전국의 벚꽃 명소들의 꽃이 진 뒤에 비로소 화려한 모습을 드러낸다.진안고원에는 또 다른 장점이 있다. 기암괴석과 어우러진 마이산 벚꽃과 호수를 따라 이어지는 벚꽃 무리를 함께 즐길 수 있다.마이산 입구에서 탑사까지 이어지는 벚꽃길은 산책과 드라이브 둘 다 좋다. 수령이 오래된 벚나무들이 만들어 낸 벚꽃 터널 아래에서의 산책은 백미다. 마이산 일원의 벚꽃은 이번 주 중반 이후 개화를 시작해 주말에 절정을 이룰 것으로 예상된다. 날씨에 따라 조금 더 늦어질 수도 있다.용담호 따라 이어지는 벚꽃 감상은 드라이브가 제격이다. 대표적인 드라이브 코스로는 용담호 일원 이외에도 데미샘 방면 코스가 있다. 백운면 데미샘 방향은 청정 자연 속 조용한 드라이브를 즐기기에 적합하다. 굽이진 도로를 따라 이어진 벚꽃길은 차창 밖 풍경만으로도 봄의 정취를 느낄 수 있다.진안군은 이러한 기회를 활용하기로 했다. 벚꽃나들이객들의 체류 확대를 위해 다양한 혜택과 프로그램을 운영한다.'진안고원 스마트관광 여행경비 지원'과 '1박 2만 행복숙박' 사업을 통해 일정 조건을 충족하면 여행 경비 일부를 환급받을 수 있다.군 관계자는 "2026-2027 진안방문의 해를 맞아 진안을 찾는 관광객들이 머무르며 즐길 수 있는 체류형 관광기반을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.더불어 진안 지역 스냅 촬영 시 촬영 비용의 일부를 지원해주는 사업도 함께 추진하고 있다.꽃나들이에 미식도 빠질 수 없다. 마이산 관광단지 주변에서 산채비빔밥, 더덕구이, 청국장 등 향토음식을 즐길 수 있다. 또 진안흑돼지와 콩요리·두부전문점을 추천한다. 청정지역에서 자란 원재료의 맛을 느낄 수 있다.