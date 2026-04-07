한옥문 양산시장 예비후보 “나동연 4선 피로감 한계”…불출마 결단 촉구

한옥문 0 7일 한옥문 국민의힘 양산시장 예비후보가 기자회견을 열고 나동연 시장의 4선 불출마를 촉구하고 있다./이철우 기자

한옥문 국민의힘 양산시장 예비후보가 나동연 시장의 4선 도전에 대해 공개적으로 제동을 걸고 나섰다.한 예비후보는 7일 양산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "이번 경선은 단순한 후보 선출이 아닌 본선 승패를 가르는 분수령"이라며 "지금 필요한 것은 인지도나 경력이 아닌 본선 경쟁력"이라고 밝혔다.특히 그는 "양산시민들의 변화 요구가 임계점에 도달했다"며 "나동연 시장의 4선 출마에 대한 피로감이 한계 수준에 이르렀다"고 직격했다. 이어 "최근 여론조사에서도 민주당 후보들에게 밀리는 흐름이 반복되고 있다"고 주장했다.한 예비후보는 나 시장을 향해 "양산의 세대교체와 미래 전환을 위해 이제는 결단해야 할 때"라며 사실상 불출마를 촉구했다. 그는 "개인의 정치적 선택이 도시의 변화 흐름을 막아서는 안 된다"며 "후배 정치인들에게 길을 열어주는 것이 책임 있는 선택"이라고 압박했다.또 "과감한 불출마는 양산 정치의 품격을 높이는 동시에 국민의힘이 시민 신뢰를 회복하는 계기가 될 것"이라며 "그 결단이 결국 선거 승리로 이어진다"고 강조했다.이번 선거의 핵심으로는 '세대교체'와 '양산의 미래 대전환'을 제시했다. 그는 "과거의 연장이 아닌 완전히 새로운 리더십이 필요하다"며 "경선은 경쟁이 아니라 승리를 증명하는 과정"이라고 규정했다.경선 경쟁자인 이용식 예비후보에 대해서는 "변화를 지향하는 동반자"라고 평가하면서도 "각자의 경쟁력을 통해 시민의 선택을 받아야 한다"고 말했다.한 예비후보는 "경선 결과와 무관하게 단합하겠다"면서도 "본선에서 반드시 승리할 수 있는 후보는 따로 있다"며 자신감을 드러냈다.한편 국민의힘 양산시장 후보 선출을 위한 1차 경선은 오는 12~13일 책임당원 50%, 일반시민 50% 방식의 문자투표와 ARS로 진행된다.