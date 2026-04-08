국힘 경남도당, 광역의원 공천 확정…단수·경선지역 발표

서류·면접 종합 평가, 당원 의사 반영해 본선 경쟁력 강화

260408 [보도자료] 국민의힘 제9회 지방선거 경남도당 공천관리위원회 5차발표 사진 0 국민의힘 경남도당 공천관리위원회가 광역의원 출마자에 대한 면접을 하고 있다./국민의힘 경남도당

국민의힘 경남도당 공천관리위원회(위원장 강민국 국회의원)는 6·3 지방선거를 앞두고 지난 6일부터 7일까지 이틀간 광역의원 후보자 면접심사를 실시한 결과, 단수공천 지역과 경선 지역을 확정해 8일 발표했다.공천관리위원회는 서류 및 면접 심사를 통해 후보자의 도덕성, 정책 이해도, 직무 수행 역량, 당 기여도 등을 종합 평가했으며, 지역 대표성과 본선 경쟁력을 중심으로 최종 후보를 선정했다고 밝혔다.단수공천 지역은 △창원4 박준 △창원6 이재두 △창원10 정쌍학 △창원11 진상락 △창원12 정희성 △진주1 정재욱 △통영1 강성중 △김해1 엄정 △김해2 서희봉 △김해4 류명열 △김해5 주봉한 △김해6 박병영 △김해7 이시영 △밀양1 장병국 △거제1 전형기 △거제2 전기풍 △거제3 양정연 △함안1 이관맹 등이다.경선 지역은 △창원2 박진현·백태현 △창원3 노치환·박해영 △창원8 강용범·김이근 △창원9 손성호·정규헌 △창원14 박동철·심정태 △창원15 김순택·이국천 △창원16 김하용·김화영·이치우 △진주2 양해영·박성도 △통영2 김태규·김태종 △사천1 강석모·구정화·김규헌·신현근·이종범 △사천2 박정웅·최갑현 △밀양2 조인종·민경우·이재율 △거창1 박주언·성창헌 △거창2 공재권·신동환·이재운·김석태 △산청 권희성·박영순·신종철 △함양 권대근·이용권·황태진·박희규·이춘덕 △합천 이필호·장진영·곽용안·이용균 △하동 김구연·서민호 등으로 확정됐다.광역의원 경선은 선거인단 100% 방식으로 진행되며, 전자투표(K-voting)와 ARS를 통해 실시될 예정이다. 구체적인 경선 일정은 추후 공지된다.한편 경남도당은 8일부터 9일까지 기초의원 후보자 면접심사를 이어갈 계획이다.공천관리위원회는 "이번 공천 심사는 공정성과 객관성을 최우선으로 진행했다"며 "책임당원의 의사를 반영한 경선을 통해 본선 경쟁력을 갖춘 후보를 선출하겠다"고 밝혔다. 이어 "후보자 간 상호 존중과 정책 중심의 경쟁을 통해 성숙한 경선 문화를 보여달라"고 당부했다.