양산 사송하이패스IC, 부산·서울 양방향 동시 추진 ‘가속’

양산시, 서울방향 타당성 확보

2029년 준공 목표로 본격화

양산사송 하이패스IC 설치 구간_수정 0 하이패스 전용 진출입로 위치도./양산시청

경남 양산시가 사송 공공주택지구 개발에 따른 핵심 교통 인프라인 사송하이패스IC를 부산·서울 양방향으로 동시에 추진하며 사업에 속도를 낸다.양산시는 8일 서울방향 하이패스IC 타당성 용역 결과를 발표하고 본격적인 사업 추진에 돌입한다고 밝혔다. 당초 7월 완료 예정이던 용역을 3개월 앞당겨 마무리하고, 타당성 보고서도 조속히 도로공사에 제출할 계획이다.이번 용역에서 서울방향 하이패스IC 총사업비는 203억7천만 원, 경제성(B/C)은 1.18로 나타나 사업 타당성이 확보됐다. 특히 부산방향과의 연계성과 설치 기준 등을 종합 검토한 결과, 양산휴게소를 활용한 진입 노선이 사실상 유일한 대안으로 분석됐다.이에 따라 시는 기존 휴게소 이용 동선과 분리된 접속 방식을 적용해 교통 효율성을 높이는 동시에, 이용률이 낮았던 양산휴게소 활성화도 기대하고 있다. 사업이 완료되면 휴게소 이용객 증가와 매출 증대 등 지역경제 파급 효과도 클 것으로 전망된다.서울에서 양산으로 진출하는 노선은 사송지구 외부 도로 터널 상부를 지나 완충녹지를 따라 지구 내 도로와 연결하는 방식으로 계획됐다. 이미 토지보상이 완료된 구간을 적극 활용해 보상비를 줄이는 등 사업비 절감에도 중점을 뒀다.양산시는 약 200억 원 이상이 투입되는 대규모 사업인 만큼 재원 확보에도 속도를 내고 있다. 경남도로부터 우선 15억 원의 도비를 확보했으며, 추가 지원과 협력도 이어질 전망이다.김연식 시 도시계획과장은 "부산·서울 양방향을 동시에 추진해 행정 절차를 내년까지 마무리하고, 2028년 착공, 2029년 준공을 목표로 사업을 강력히 추진하겠다"고 밝혔다.