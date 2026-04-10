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듀오, 봄철 야외 데이트 장소 벚꽃 명소 방문 선호

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장안나 기자

승인 : 2026. 04. 10. 10:00

봄을 맞아 연애에 대한 기대감은 높아졌지만 실제 만남으로 이어지는 비율은 낮은 수준에 머무는 것으로 나타났다. 데이트 선호 장소로는 벚꽃 명소 방문이 꼽혔다. 


결혼정보회사 듀오는 만 25~39세 미혼남녀 1000명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 응답자의 약 38%가 봄철 들어 연애 수요가 증가했다고 10일 밝혔다.


반면 실제로 소개팅이나 새로운 만남을 시도한다는 응답은 약 21%에 그쳐, 기대감이 행동으로 이어지는 비율은 제한적인 것으로 조사됐다.


계절 인식 면에서는 ‘봄은 연애하기 좋은 계절’이라는 응답이 약 61%로 나타났다. 따뜻한 날씨와 야외 활동 증가 등 계절적 요인이 연애에 대한 긍정적 인식을 높이는 데 영향을 미친 것으로 풀이된다.


하지만 행동 변화는 크지 않았다. 


소개팅이나 만남을 위해 더 적극적으로 움직인다는 응답은 21%에 머물렀고, 약 51%는 이전과 비교해 변화가 없거나 오히려 소극적이라고 답했다. 소개팅 제안 역시 증가하지 않은 것으로 나타났으며, 더 많은 기회를 체감한다는 응답은 약 20%에 그쳤다. 절반 이상은 변화가 없거나 감소했다고 인식했다.


이 같은 결과는 연애에 대한 심리적 기대와 실제 만남 환경 사이의 괴리를 보여주는 것으로 해석된다. 실제로 응답자의 약 31%는 연애에 대한 부담을 느끼고 있다고 답했으며, 약 28%는 연애 관련 콘텐츠 노출이 늘었다고 응답했다.


데이트 선호 유형에서는 벚꽃 명소 방문이 가장 높은 비율을 차지해, 봄철에는 야외 활동 중심의 만남을 선호하는 경향이 두드러졌다.


이번 조사는 마크로밀 엠브레인을 통해 지난 3월 26~ 27일 진행됐다. 신뢰수준 95%에 표본오차는 ±3.10%포인트다.

장안나 기자

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